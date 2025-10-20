Resumen: La aplicación y servicios en línea de Bancolombia se cayeron este lunes, 20 de octubre, debido a una falla en Amazon Web Services (AWS), afectando a miles de usuarios que no pueden realizar transacciones. El banco se disculpó y sugirió a los clientes usar cajeros, corresponsales y tarjetas para pagos. Se desconoce el tiempo de restablecimiento del servicio.

¿No le dio pa’ pagar el desayuno? Usuarios de Bancolombia, embalados porque la app no funciona

Miles de usuarios de Bancolombia se despertaron este lunes, 20 de octubre, con la noticia que la aplicación no está funcionando, lo que ha perjudicado a los ciudadanos en todo el país.

Luego de los mensajes de las personas, indignadas con la situación, el banco se pronunció en sus redes sociales: «Es posible que no puedas usar la app Mi Bancolombia, ni otros servicios en línea para personas y negocios en este momento. Algunas de nuestras sucursales también están sin servicio. Puedes sacar plata en nuestros cajeros y corresponsales y pagar con tarjetas en puntos de venta».

Según lo explicó el banco, el problema se derivó de «una falla en Amazon Web Services (AWS) nos impactó a nosotros. Lo sentimos mucho. Esperamos estar de regreso muy pronto».

Por ahora se desconoce en cuánto tiempo se volvería a activar el servicio, pero muchas personas están a la espera porque han asegurado que ni pudieron desayunar, y no saben si podrán almorzar porque no tienen efectivo.

