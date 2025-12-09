Infractores pagaron sus multas barriendo Bogotá: así avanzan las jornadas de trabajo comunitario

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Infractores del Código de Policía participaron en jornadas de trabajo comunitario en Bogotá, realizando limpieza y recuperación del espacio público en la Carrera 10.

En el centro de la capital se llevó a cabo una nueva jornada de trabajo comunitario liderada por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y la Secretaría Distrital de Seguridad.

En esta actividad participaron ciudadanos que, tras infringir el Código Nacional de Policía, reemplazaron parte del valor económico de sus multas por labores restaurativas como barrido, limpieza y recolección de basuras en el corredor de la Carrera 10.

Esta iniciativa forma parte del mecanismo de conmutabilidad, que ofrece a ciertos infractores la posibilidad de compensar el daño causado a través de acciones que beneficien directamente al espacio público.

No obstante, esta alternativa no se otorga automáticamente: la inspección de policía evalúa cada caso, y la Secretaría de Seguridad certifica el cumplimiento real de las tareas asignadas.

Armando Ojeda, director de la UAESP, destacó que el objetivo de estas jornadas es transformar comportamientos y generar sentido de corresponsabilidad frente al cuidado de la ciudad.

“Buscamos que quienes cometieron infracciones reflexionen sobre su conducta y aporten al bienestar común. Las sanciones no solo deben penalizar, también deben generar cambios positivos”, afirmó.

Estas actividades hacen parte de las estrategias para fortalecer la convivencia, promover el respeto por el espacio público y fomentar conductas ciudadanas que contribuyan al orden y la limpieza en Bogotá.

