Resumen: Arcángel reaccionó al fallo del Tribunal Supremo que dejó en firme la condena contra Mayra Nevárez, responsable del accidente que causó la muerte de su hermano. El artista destacó que la decisión representa un cierre necesario después de años de proceso judicial y subrayó la importancia de que finalmente se hiciera justicia.

¡Cierre Judicial! Arcángel reacciona a la condena en firme contra la responsable de la muerte de su hermano

El cantante urbano Arcángel volvió a pronunciarse públicamente sobre el caso que marcó a su familia: la muerte de su hermano, Justin Santos, en 2021. Su nueva reacción se produjo luego de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico rechazara —por segunda vez— la moción de reconsideración presentada por la defensa de Mayra Nevárez Torres, la conductora hallada culpable del accidente que cobró la vida del joven.

La decisión del alto tribunal, que confirma definitivamente su ingreso a prisión, llevó al artista a enviarle un mensaje directo a Nevárez a través de sus historias de Instagram. Allí lamentó que, durante todo el proceso, ella no mostrara arrepentimiento ni ofreciera una disculpa a su familia. Según afirmó, un gesto así “habría cambiado por completo el rumbo de la situación”.

“Si hubiera tenido la humanidad de pedir perdón, todo sería distinto”, escribió. Aseguró que, en vez de asumir su responsabilidad, Nevárez mantuvo una actitud desafiante ante la justicia, lo que —según él— profundizó el dolor de su madre y el suyo.

El mensaje que sorprendió a sus seguidores

A pesar de su molestia, el intérprete de Por amar a ciegas aseguró que no desea que Nevárez enfrente su condena sin recursos. Dijo que, cuando ingrese a prisión, verificará su número de interna para enviarle dinero a la comisaría —el punto de venta dentro de las cárceles puertorriqueñas donde los reclusos adquieren artículos personales— y garantizar que tenga acceso a lo básico durante su reclusión.

“Nosotros nos encargaremos de eso”, recalcó, señalando que lo hará en nombre de él, su familia y la memoria de Justin.

Un proceso judicial que tomó años

El caso, seguido de cerca por la opinión pública, llegó a esta etapa tras múltiples apelaciones. Inicialmente, el Tribunal de Primera Instancia fijó una condena de 15 años de arresto domiciliario. No obstante, el Tribunal de Apelaciones modificó esa determinación y ordenó que la pena fuera cumplida en prisión.

La defensa intentó revertir esa orden en varias ocasiones, pero todos los esfuerzos fueron rechazados. El Supremo se negó a revisar el caso en junio, desestimó otra petición en septiembre y, con el más reciente “no ha lugar”, dejó firme la instrucción de encarcelarla.

¿Qué ocurrió en el accidente?

La tragedia ocurrió la noche del 21 de noviembre de 2021, cuando Nevárez, que conducía bajo los efectos del alcohol, manejaba en sentido contrario y a alta velocidad por el puente Teodoro Moscoso, en San Juan. Su vehículo chocó de frente con el todoterreno en el que viajaban Justin Santos y Keven Monserrate Gandía. Justin murió en el lugar y Monserrate resultó gravemente herido.

Arcángel, entre el dolor y un cierre inevitable

El artista ha reconocido en varias ocasiones el profundo impacto emocional que le dejó la muerte de su hermano. Sin embargo, también ha dejado claro que este desenlace no le trae consuelo, sino simplemente un cierre forzoso a un proceso que ha sido largo y doloroso. La sentencia firme contra Nevárez marca el inicio de la etapa final de un caso que ha mantenido a su familia en duelo desde hace más de tres años.