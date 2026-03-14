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    Trabajador murió tras caer de piso 11 en Ciudad Bolívar, Antioquia

    Jhon murió tras caer desde el piso 11 de una obra. Investigan si se retiró los elementos de seguridad.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Trabajador murió tras caer de piso 11 en Ciudad Bolívar, Antioquia
    Foto de redes sociales.
    Trabajador murió tras caer de piso 11 en Ciudad Bolívar, Antioquia

    Resumen: Jhon murió tras caer desde el piso 11 de una obra en Ciudad Bolívar, Antioquia. Investigan si se retiró los elementos de seguridad.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El municipio de Ciudad Bolívar, en el suroeste antioqueño, se encuentra bajo la sombra de la tragedia tras un fatal suceso ocurrido este viernes 13 de marzo. Jhon, un operario de la construcción de 21 años, perdió la vida luego de protagonizar un aterrador accidente laboral en el proyecto de vivienda, ubicado justo frente al estadio municipal.

    Según las primeras informaciones que circulan en la zona, el trabajador se precipitó al vacío desde el undécimo piso de la edificación en construcción, impactando violentamente contra el suelo ante la mirada atónita de sus compañeros de faena.

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    Aunque los motivos exactos del siniestro están bajo investigación, las versiones preliminares de testigos y habitantes del sector apuntan a una presunta imprudencia técnica. Al parecer, Jhon se encontraba en proceso de finalizar su jornada o realizar un cambio de puesto y, supuestamente, procedió a retirarse los elementos de protección personal y el arnés de seguridad.

    En ese preciso instante, se presume que perdió el equilibrio, lo que desencadenó el accidente que terminó con su vida de forma casi instantánea. El Cuerpo de Bomberos de Ciudad Bolívar llegó rápidamente al sitio y, en un último esfuerzo por salvarlo, lo trasladó al Hospital La Merced, donde lamentablemente ingresó sin signos vitales.

    Las autoridades judiciales y los organismos de inspección laboral ya asumieron el caso para verificar si el proyecto de vivienda cumplía con todos los protocolos de seguridad industrial o si hubo fallas en la supervisión del personal.

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