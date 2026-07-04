Resumen: Un hombre fue capturado en Bogotá tras ser señalado de hacerse pasar por trabajador de una empresa de servicios públicos para ingresar a establecimientos comerciales.

¡Pillado! Se hacía pasar por trabajador de servicios públicos para cometer robos en Bogotá

Un falso trabajador de servicios públicos fue capturado en flagrancia por uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, luego de ser sorprendido presuntamente utilizando la identidad de una empresa para ingresar a establecimientos comerciales y cometer robos.

El procedimiento se llevó a cabo en el sector de Teusaquillo, después de que varios ciudadanos alertaran a través de la línea de emergencia 123 sobre la presencia de un hombre que, según la comunidad, ya había sido visto en otras oportunidades utilizando la misma modalidad para engañar a comerciantes.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron al sospechoso dentro de un establecimiento, donde aseguraba que realizaría una inspección técnica. Durante el registro, las autoridades le hallaron un bolso con herramientas y prendas de vestir con el logotipo de una empresa prestadora de servicios públicos.

Tras verificar la información con la compañía, se confirmó que el capturado no hacía parte de su personal ni tenía autorización para realizar trabajos en su nombre, por lo que fue detenido de inmediato.

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Además, la Policía inmovilizó la motocicleta en la que se movilizaba, luego de establecer que contaba con un sistema retráctil que permitía ocultar la placa, mecanismo que presuntamente era utilizado para evitar ser identificado durante controles de las autoridades.

El falso trabajador de servicios públicos, de 38 años, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por el delito de usurpación de derechos de propiedad industrial. Según la Policía, también registra antecedentes judiciales por hurto agravado.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para verificar siempre la identidad del personal que ingresa a viviendas o establecimientos y reportar cualquier comportamiento sospechoso a la línea 123 o al CAI más cercano.

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