¡Les cerraron la puerta! Cinco extranjeros fueron inadmitidos en Antioquia

Resumen: Migración Colombia inadmitió a cinco extranjeros en el aeropuerto José María Córdova por presuntos riesgos de explotación sexual y minería ilegal.

Cinco extranjeros inadmitidos en Antioquia dejó la más reciente jornada de controles migratorios adelantada por Migración Colombia en el aeropuerto internacional José María Córdova, ubicado en Rionegro.

Según informó la entidad, cuatro de los casos estarían relacionados con presunto turismo con fines de explotación sexual y uno con actividades de minería ilegal.

Uno de los hechos que más llamó la atención fue el de una ciudadana estadounidense que, de acuerdo con Migración Colombia, registraba una anotación en la plataforma Angel Watch por agresión sexual contra menores de edad. Tras verificar la información en los sistemas de control migratorio, las autoridades decidieron impedir su ingreso al país y ordenaron su retorno en un vuelo hacia Estados Unidos.

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, indicó que esta es la segunda mujer inadmitida en Colombia por este tipo de antecedentes. Además, señaló que estas acciones buscan fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes frente a posibles riesgos de explotación sexual.

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Otro de los extranjeros inadmitidos fue un ciudadano peruano que manifestó ingresar al país por motivos laborales, aunque no contaba con la visa requerida.

Las autoridades establecieron que, presuntamente, pretendía trabajar en explotaciones de minería ilegal en los municipios de Segovia y Mutatá, en zonas donde no existen títulos registrados para esa actividad.

Los otros tres ciudadanos, todos provenientes de Estados Unidos, también fueron inadmitidos al ser señalados de presuntamente viajar con fines de explotación sexual.

Migración Colombia informó que en lo corrido de 2026 ya son 95 los extranjeros inadmitidos por riesgos asociados a la explotación sexual, mientras que a nivel nacional la cifra supera las 130 personas a las que se les ha impedido el ingreso por este motivo.

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