Resumen: La Fiscalía imputó cargos por secuestro y tortura al padre de la cantante Greeicy Rendón por hechos ocurridos en una finca de Rionegro, tras las denuncias de dos trabajadores que aseguran haber sido retenidos y agredidos para que confesaran un supuesto robo. En el proceso, las víctimas solicitaron que se evalúe la posible vinculación de la madre de la artista, mencionada en el escrito de acusación conocido por la revista Semana.

Tortura por una caja fuerte: imputan al padre de Greeicy Rendón y víctimas piden vincular a la madre

La Fiscalía General de la Nación formuló imputación de cargos por los delitos de secuestro y tortura contra Luis Alberto Rendón, padre de la cantante Greeicy Rendón, por hechos que se habrían presentado en una finca de su propiedad ubicada en el municipio de Rionegro, oriente de Antioquia.

El caso se remonta al 8 de mayo de 2023, cuando dos trabajadores del predio denunciaron haber sido privados de la libertad y sometidos a graves agresiones físicas, luego de ser señalados como responsables del presunto robo de una caja fuerte con dinero y objetos de valor. Según la investigación, las acciones violentas buscaban obligarlos a confesar su supuesta participación en el hurto.

De acuerdo con el escrito de acusación conocido por la revista Semana, las agresiones habrían sido ejecutadas materialmente por cinco escoltas del esquema de seguridad de la familia, quienes fueron identificados por las víctimas como los llamados “hombres de negro”. Estas personas fueron capturadas en flagrancia y actualmente enfrentan un proceso penal independiente, a la espera de una decisión judicial prevista para el 6 de febrero.

Lo que relataron las víctimas

Los denunciantes aseguraron ante la Fiscalía que fueron retenidos contra su voluntad, amarrados y golpeados en diferentes espacios de la finca. El expediente judicial detalla que los trabajadores fueron sometidos a interrogatorios violentos, que incluyeron asfixia y otras formas de maltrato físico extremo.

Según los testimonios, en uno de los momentos más críticos los trabajadores fueron llevados hasta la casa principal del predio, donde se encontraban Luis Alberto Rendón y su esposa, Lucy Ceballos, además de un menor de edad, nieto de la pareja. La presencia del niño durante los hechos es uno de los aspectos que más ha generado preocupación entre los investigadores.

Mención a la madre de la artista

El documento judicial al que tuvo acceso Semana también recoge declaraciones que indican que Lucy Ceballos, madre de la cantante, habría tenido conocimiento de lo que estaba ocurriendo y habría exigido explicaciones a los trabajadores sobre el dinero desaparecido. Aunque hasta el momento no ha sido imputada formalmente, las víctimas anunciaron que solicitarán ante los jueces que se evalúe su posible vinculación al proceso penal.

La Fiscalía, por ahora, mantiene abierta la investigación para determinar si existen méritos jurídicos suficientes para extender responsabilidades a otras personas que habrían estado presentes o que habrían tenido conocimiento de los hechos sin intervenir.

Situación judicial actual

Luis Alberto Rendón fue imputado en calidad de presunto determinador, es decir, como la persona que habría ordenado las agresiones. El procesado negó los cargos durante la audiencia, mientras su defensa adelanta actuaciones jurídicas que han retrasado la formalización de la acusación.

Entre tanto, el ente investigador continúa recopilando pruebas, evaluando los testimonios y analizando los elementos materiales probatorios con el fin de establecer el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados.

Un caso de alto impacto público

Aunque Greeicy Rendón no está vinculada judicialmente ni ha sido mencionada como participante en los hechos, el proceso ha generado una amplia repercusión mediática debido a la cercanía familiar con una figura pública. Las autoridades han reiterado que la investigación se adelanta bajo criterios estrictamente jurídicos y sin consideraciones externas.

El caso sigue en etapa judicial y será la justicia la encargada de determinar si las pruebas recolectadas son suficientes para llevar a los señalados a juicio y establecer eventuales condenas.