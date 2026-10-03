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    ¡Con los cuernos en llamas! Toro en corralejas de Sabanalarga desata polémica

    Lo que ocurrió con un toro en unas corralejas de Sabanalarga, Atlántico, generó la reacción de defensores de los animales. Esto se sabe del caso.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Con los cuernos en llamas! Toro en corralejas de Sabanalarga desata polémica
    Capturas del video de redes sociales.
    ¡Con los cuernos en llamas! Toro en corralejas de Sabanalarga desata polémica

    Resumen: Lo que ocurrió con un toro en unas corralejas de Sabanalarga, Atlántico, generó la reacción de defensores de los animales. Esto se sabe del caso.

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    Un video difundido en redes sociales muestra a un toro corriendo por la arena con fuego encendido en sus cuernos durante unas corralejas en Sabanalarga, Atlántico.

    La senadora Esmeralda Hernández, quien se define como animalista y ambientalista, se refirió al caso. Aseguró que el toro fue sometido a fuego mientras era acosado en las corralejas y cuestionó que este tipo de prácticas sigan realizándose.

    Lea también: ¡Qué crueldad! Les dispararon perdigones a un águila y a un gallinazo en Antioquia

    La congresista conectó lo sucedido con el debate que hoy existe en el Congreso sobre las actividades con animales, y afirmó que cerca de 30 congresistas estarían respaldando un proyecto de acto legislativo relacionado con las corridas de toros, las corralejas, el coleo y las peleas de gallos.

    En 2024, el Congreso aprobó una ley que prohíbe de forma gradual las corridas de toros, las corralejas y el coleo, con un periodo de transición.

    Estas celebraciones son una tradición en varios municipios de la región Caribe, donde sus defensores las consideran parte de la cultura popular, mientras que organizaciones animalistas han pedido su eliminación.

    El caso vuelve a poner en el centro de la discusión el uso de animales en espectáculos, un tema que divide opiniones en el país.

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