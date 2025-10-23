Resumen: La Tormenta Tropical Melissa eleva a Alerta Naranja a La Guajira y Magdalena. El SNGRD decreta Aviso Amarillo para siete departamentos del Caribe. Lluvias intensas se esperan.

Tormenta Tropical Melissa avanza: Mesa de Ciclones eleva a alerta naranja a La Guajira y Magdalena

La Tormenta Tropical Melissa continúa su lento pero firme desplazamiento sobre el mar Caribe, lo que ha obligado a las autoridades colombianas a elevar los niveles de alerta en amplias zonas del territorio.

La Mesa Técnica de Alertas de Ciclones Tropicales (MTACT) emitió un nuevo informe, manteniendo activo el Protocolo Nacional de Alerta por Ciclones Tropicales y coordinando a la Sala de Crisis Nacional con todas las entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD).

Ante el avance sostenido del fenómeno, tres zonas cruciales del Caribe han sido elevadas al estado de Alistamiento (Nivel Naranja). Este nivel implica la máxima vigilancia y la preparación inmediata de todos los recursos necesarios para una respuesta en caso de emergencia.

Las áreas que entran en Alerta Naranja son:

El departamento de La Guajira.

El departamento de Magdalena.

Las Islas Cayos del Norte del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Adicionalmente, la MTACT ha decretado Aviso (Nivel Amarillo), que exige acciones preventivas y seguimiento constante, para una franja más amplia de la región.

Esta alerta incluye el archipiélago principal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y se extiende a cinco departamentos continentales clave: Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba y la zona del Golfo de Urabá en Antioquia.

El pronóstico indica que el Caribe colombiano enfrentará largas jornadas de lluvias de variada intensidad, que afectarán tanto a sectores del centro y oriente de la región como a amplias zonas marítimas.

El SNGRD ha emitido recomendaciones de manera enfática a la ciudadanía de mantenerse informada exclusivamente a través de los canales oficiales y seguir al pie de la letra las indicaciones de las autoridades locales ante la inminente amenaza que representa la Tormenta Tropical Melissa.

