Con ‘cartica’, ladrones se disculparon por robar en centro infantil en Andes, Antioquia: ‘Sin rencores’

Resumen: Indignación en Andes, Antioquia. Ladrones roban un CDI y dejan un insólito mensaje de disculpa: "Tenemos hambre". Suspendidas las actividades por el hurto.

Un insólito y lamentable hecho ha generado indignación y desconcierto en el corregimiento de Santa Rita, en el municipio de Andes, Antioquia. Ladrones entraron a un Centro de Desarrollo Infantil (CDI), llevándose alimentos y artículos de primera necesidad destinados a los niños y niñas que asisten diariamente al lugar.

El robo, que afecta directamente la nutrición y el cuidado de la primera infancia, se suma a un hurto previo ocurrido días antes, cuando presuntamente los mismos responsables habrían sustraído implementos de aseo y artículos de cuidado personal, muchos de ellos donados por habitantes del corregimiento.

Pero lo que más ha conmocionado a la comunidad no fue solo el hurto, sino la escena que los autores dejaron atrás. Los ladrones, al salir del centro infantil, escribieron un mensaje en una de las paredes: «Tenemos hambre, todos somos hijos de Dios».

El escrito, una mezcla de confesión, disculpa y reproche, finalizaba con un «Sin rencores. Disculpen las molestias. Dios los bendiga», y fue acompañado por una máscara de la película Wakanda dejada frente a la inscripción.

Lea también: Capturan a banda de ‘rompevidrios’ en Bogotá: usaban vehículo modificado para atracos

La Junta de Acción Comunal de Santa Rita calificó el gesto como «profundamente indignante», señalando que este tipo de actos no solo afecta el funcionamiento del centro, sino que vulnera el derecho a la alimentación y la atención de los menores.

El Centro de Desarrollo Infantil se vio obligado a suspender sus actividades el pasado martes 21 de octubre. La pausa fue necesaria para adelantar labores de limpieza, desinfección y una urgente revisión de seguridad, afectando temporalmente la prestación del servicio a los menores del corregimiento.

Ante la gravedad de la situación, la Junta hizo un llamado urgente a la comunidad para que reflexione sobre el valor y el respeto hacia los espacios colectivos que benefician a la infancia. Asimismo, solicitaron la colaboración de las autoridades y extendieron una invitación pública a instituciones o entidades que deseen apoyar con la donación de cámaras de seguridad.

Más noticias Antioquia