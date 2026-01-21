Tormenta solar activa protocolos de monitoreo en Colombia

Resumen: Tormenta solar severa mantiene en alerta a Colombia. El IGAC advierte posibles fallas en internet, GPS y comunicaciones por alteraciones del campo magnético.

Una tormenta solar de alta intensidad encendió las alertas en Colombia luego de que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) advirtiera sobre posibles alteraciones en el campo magnético terrestre, con impactos temporales en sistemas tecnológicos clave como las telecomunicaciones, el internet y la navegación satelital.

Según informó la entidad, desde el 19 de enero se realiza un monitoreo permanente del fenómeno, durante el cual se han detectado variaciones significativas en el campo magnético, producto de la interacción entre una fuerte actividad solar y la magnetosfera, la barrera natural que protege al planeta de la radiación del Sol.

El IGAC explicó que esta tormenta solar podría generar intermitencias en redes móviles, fallas momentáneas en el servicio de internet, afectaciones en los sistemas GNSS (utilizados para geolocalización y navegación) y errores en la captura de coordenadas en tiempo real, especialmente en actividades técnicas y científicas.

Desde Estados Unidos, el Centro de Predicción del Clima Espacial (SWPC) del Servicio Meteorológico Nacional calificó el evento como una tormenta de radiación solar nivel cuatro sobre cinco, una categoría que no se registraba desde 2003. De acuerdo con el organismo, se trataría de la más intensa de los últimos 20 años.

Las tormentas geomagnéticas se originan cuando el Sol libera grandes cantidades de partículas cargadas y radiación electromagnética a través de eyecciones de masa coronal y erupciones solares. Estas partículas viajan millones de kilómetros hasta impactar el campo magnético terrestre, generando corrientes inducidas que pueden afectar infraestructura tecnológica y energética.

Aunque las autoridades descartan riesgos directos para la salud humana, sí existe preocupación por posibles interferencias en satélites, fallas en transformadores eléctricos de alta tensión y, en escenarios extremos, apagones localizados.

Además, este tipo de eventos puede provocar auroras boreales en latitudes inusuales, como ocurrió recientemente en regiones del sur de Europa.

El IGAC continuará con el seguimiento técnico del fenómeno y reiteró el llamado a las entidades que dependen de sistemas satelitales a mantenerse atentas ante posibles fallos temporales, mientras la comunidad científica evalúa la evolución de esta intensa actividad solar.

