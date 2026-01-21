Resumen: Falleció Roque Ospina Duque, fundador de Inexmoda y creador de Colombiamoda. Medellín despide al líder que posicionó a la ciudad como epicentro de la moda.

Murió Roque Ospina Duque fundador de Inexmoda: el genio que vistió a Medellín de gala

El mundo empresarial y la industria de la moda en Colombia están de luto. En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de Roque Ospina Duque, el hombre cuya visión transformó a Medellín en la capital latinoamericana del diseño y la confección.

Tras enfrentar serias complicaciones cardiacas que se agravaron en los últimos días, el exdirectivo partió dejando un vacío inmenso en el sector textil, pero también un legado que hoy es el motor económico de miles de familias antioqueñas.

Roque Ospina Duque no fue un empresario más; fue el arquitecto detrás de Inexmoda y el creador de las plataformas más potentes del continente: Colombiatex de las Américas y Colombiamoda.

Su camino en el mundo textil comenzó desde la base, conociendo de cerca los telares, los procesos de tejeduría y el control de calidad, lo que le permitió entender que la moda no era solo estética, sino una cadena productiva capaz de generar empleo masivo y atraer inversión extranjera.

Bajo su mando, Medellín dejó de ser solo una ciudad industrial para convertirse en un referente global de creatividad y negocios.

Las reacciones no se han hecho esperar. Instituciones como la Sociedad Antioqueña de Ingenieros (SAI) e Inexmoda han expresado su profundo pesar, calificándolo como un líder visionario que supo articular el talento de los diseñadores con la fuerza de la gran empresa.

“Su legado vive en cada empleo generado y en la confianza que construyó alrededor de una industria que hoy es orgullo nacional”, señalaron desde Inexmoda.

Su partida se produce a pocos días de que inicie la edición 38 de Colombiatex, un evento que él mismo ayudó a fundar y que este año espera a más de 30.000 visitantes.

El fallecimiento de Roque Ospina Duque marca el fin de una era para el gremio, pero su nombre quedará grabado en la historia del desarrollo productivo de Colombia.

