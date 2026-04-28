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    Tormenta eléctrica sacude el Valle de Aburrá: rayos y aguacero en varios municipios

    Una tarde marcada por rayos y lluvias en el Valle de Aburrá. Las condiciones climáticas han cambiado rápidamente y el monitoreo continúa.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Vista desde Envigado, hacia el sur del Valle de Aburrá, la tarde de este 16 de abril
    Tormenta eléctrica sacude el Valle de Aburrá: rayos y aguacero en varios municipios

    Resumen: Tormenta eléctrica en el Valle de Aburrá deja más de 20 descargas y lluvias de alta intensidad en varios municipios.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Una fuerte tormenta eléctrica se registró en el Valle de Aburrá durante la tarde de este martes 28 de abril, generando múltiples descargas atmosféricas y lluvias de variada intensidad en varios municipios de la región.

    Las condiciones climáticas han sido monitoreadas en tiempo real por los sistemas de alerta, que reportaron actividad significativa en un corto periodo.

    De acuerdo con los datos más recientes, en menos de media hora se contabilizaron más de 20 rayos en distintos puntos del área metropolitana, concentrándose principalmente en el municipio de Caldas, seguido por Envigado y algunos sectores de Medellín. Este comportamiento evidencia la intensidad de la tormenta, que se ha desplazado por varias zonas del territorio.

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    En cuanto a las precipitaciones, se informó que en sectores del oriente de Medellín y en Envigado las lluvias han alcanzado niveles altos, mientras que en municipios como Caldas, Copacabana y Barbosa se presentan con intensidad moderada.

    Por su parte, en localidades del norte del Valle de Aburrá, como Bello, Girardota y Sabaneta, las precipitaciones han sido más leves.

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    Las autoridades recomiendan a la ciudadanía tomar precauciones ante este tipo de fenómenos, especialmente evitando la exposición en espacios abiertos durante la actividad eléctrica, así como conducir con precaución debido a las condiciones de la vía.

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