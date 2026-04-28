¡Calma! Secretaría de Salud de Bello atiende brote de varicela en institución educativa

Resumen: Con el objetivo de controlar el brote y proteger la salud de los estudiantes, docentes y familias, la Secretaría de Salud de Bello ha establecido las siguientes directrices y recomendaciones de obligatorio y estricto cumplimiento para la institución

La Secretaría de Salud de Bello informa a la opinión pública y a la comunidad en general que, en este momento, el equipo de epidemiología se encuentra realizando un estudio de campo a raíz de un brote de varicela detectado en la Institución Educativa Liceo Antioqueño. Hasta la fecha, se ha identificado un total de nueve (9) menores contagiados dentro de una población de 600 estudiantes en la institución. Los nueve estudiantes afectados ya se encuentran bajo la medida de aislamiento preventivo en sus respectivos hogares para frenar la cadena de transmisión.

Con el objetivo de controlar el brote y proteger la salud de los estudiantes, docentes y familias, la Secretaría de Salud de Bello ha establecido las siguientes directrices y recomendaciones de obligatorio y estricto cumplimiento para la institución:

• Uso de tapabocas: Es obligatorio el uso permanente de mascarilla para los estudiantes que pertenecen al grado afectado.

• Aislamiento preventivo ante síntomas: Se solicita a los padres de familia y cuidadores que los estudiantes se abstengan de asistir al colegio si presentan síntomas de malestar general o fiebre. Deben permanecer en casa por un mínimo de tres (3) días.

• Consulta médica: Si tras los tres días de aislamiento inicial aparece el brote característico en la piel, el menor debe ser llevado a consulta médica y permanecer incapacitado en su domicilio hasta que desaparezca la última costra de su cuerpo. Si por el contrario, los síntomas desaparecen en ese lapso de tres días, el estudiante podrá retomar sus labores escolares.

• Medidas de higiene y desinfección: Es fundamental reforzar el lavado constante de manos. Adicionalmente, la institución debe garantizar el correcto flujo de aire y ventilación en las aulas de clase para evitar la concentración del virus, así como incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección de superficies planas.

La Secretaría de Salud de Bello mantendrá una estricta vigilancia epidemiológica y continuará el seguimiento continuo de este brote en la institución educativa hasta que transcurran 21 días sin que se presente un solo caso nuevo.

Se hace un llamado a la calma y a la corresponsabilidad ciudadana, acatando estas medidas preventivas para salvaguardar el bienestar de nuestra comunidad educativa.