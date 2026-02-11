Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Video

    ¡Se vino el agua! Potente tormenta eléctrica sacude a Medellín y el sur del Valle de Aburrá

    Medellín e Itagüí registran lluvias de alta intensidad y tormenta eléctrica en la tarde de este miércoles

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Se vino el agua! Potente tormenta eléctrica sacude a Medellín y el sur del Valle de Aburrá

    Resumen: Medellín e Itagüí registran lluvias de alta intensidad y tormenta eléctrica este miércoles. Se reportan 11 rayos en menos de una hora en el Valle de Aburrá.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Una fuerte tormenta eléctrica sorprendió a los habitantes de Medellín y los municipios del sur del área metropolitana la tarde de este miércoles 11 de febrero.

    Según el reporte más reciente del Sistema de Alerta Temprana (SIATA), pasadas las 3:00 p.m. se empezaron a registrar lluvias de alta intensidad que han descargado con fuerza sobre el sur del Distrito de Medellín y el municipio de Itagüí, generando afectaciones preventivas en la movilidad.

    El fenómeno natural ha llegado acompañado de una importante actividad eléctrica. En apenas 40 minutos, los sensores detectaron un total de 11 descargas, de las cuales 10 impactaron en territorio de Medellín y una más en Envigado.

    Esta tormenta también ha dejado precipitaciones de baja a moderada intensidad en los municipios de Sabaneta y Envigado, donde el monitoreo de las torrenciales permanece bajo vigilancia constante de los organismos de gestión del riesgo.

    Le puede interesar: ¡Usaban un poste de luz como ‘caleta’! Capturan a cuatro hombres por microtráfico en el centro de Bogotá

    De acuerdo con el pronóstico de las autoridades climáticas, se espera que estas condiciones de inestabilidad se mantengan durante, al menos, la próxima media hora.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    La intensidad de las lluvias en Itagüí y el sur de la capital antioqueña ha puesto en alerta a las cuadrillas de emergencia ante posibles encharcamientos en vías principales y el aumento súbito del nivel de algunas quebradas tributarias del río Medellín.

    Más noticias de Medellín


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.