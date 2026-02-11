Resumen: Medellín e Itagüí registran lluvias de alta intensidad y tormenta eléctrica este miércoles. Se reportan 11 rayos en menos de una hora en el Valle de Aburrá.

¡Se vino el agua! Potente tormenta eléctrica sacude a Medellín y el sur del Valle de Aburrá

Una fuerte tormenta eléctrica sorprendió a los habitantes de Medellín y los municipios del sur del área metropolitana la tarde de este miércoles 11 de febrero.

Según el reporte más reciente del Sistema de Alerta Temprana (SIATA), pasadas las 3:00 p.m. se empezaron a registrar lluvias de alta intensidad que han descargado con fuerza sobre el sur del Distrito de Medellín y el municipio de Itagüí, generando afectaciones preventivas en la movilidad.

El fenómeno natural ha llegado acompañado de una importante actividad eléctrica. En apenas 40 minutos, los sensores detectaron un total de 11 descargas, de las cuales 10 impactaron en territorio de Medellín y una más en Envigado.

Esta tormenta también ha dejado precipitaciones de baja a moderada intensidad en los municipios de Sabaneta y Envigado, donde el monitoreo de las torrenciales permanece bajo vigilancia constante de los organismos de gestión del riesgo.

Le puede interesar: ¡Usaban un poste de luz como ‘caleta’! Capturan a cuatro hombres por microtráfico en el centro de Bogotá

De acuerdo con el pronóstico de las autoridades climáticas, se espera que estas condiciones de inestabilidad se mantengan durante, al menos, la próxima media hora.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

La intensidad de las lluvias en Itagüí y el sur de la capital antioqueña ha puesto en alerta a las cuadrillas de emergencia ante posibles encharcamientos en vías principales y el aumento súbito del nivel de algunas quebradas tributarias del río Medellín.

#SIATAnoticias | (15:15)️Se registran lluvias de alta intensidad sobre el sur del Distrito de Medellín y el municipio de Itagüí, y de baja a moderada intensidad sobre el municipio de Envigado y Sabaneta. Se espera que continúen durante, al menos, la próxima media hora. pic.twitter.com/bMtHAiTKNr — siatamedellin (@siatamedellin) February 11, 2026

Más noticias de Medellín