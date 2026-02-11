Resumen: La Policía Metropolitana de Bogotá capturó en flagrancia a cuatro hombres en la localidad de Los Mártires, señalados de tráfico de estupefacientes. Según las autoridades, utilizaban un poste de alumbrado público como escondite para almacenar más de 50 dosis de marihuana que luego vendían en espacio público. La acción fue posible gracias al apoyo de drones del SIART y los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía.

¡Usaban un poste de luz como ‘caleta’! Capturan a cuatro hombres por microtráfico en el centro de Bogotá

Un operativo adelantado por la Policía Metropolitana de Bogotá en la localidad de Los Mártires dejó como resultado la captura en flagrancia de cuatro hombres señalados de dedicarse al tráfico de estupefacientes. De acuerdo con las autoridades, los implicados utilizaban un poste de alumbrado público como escondite para almacenar las dosis que posteriormente comercializaban en espacio público.

El procedimiento se desarrolló en el sector de Samper Mendoza, en el centro de la capital, como parte de las labores permanentes de vigilancia y control que se ejecutan en esta zona. La acción contó con el apoyo del Sistema Aéreo Remotamente Tripulado (SIART), herramienta tecnológica que permitió identificar desde el aire la presunta actividad delictiva mediante el uso de drones.

Según explicó el teniente coronel Edward Vargas, comandante de la Estación de Policía de Los Mártires:

“Este resultado se da gracias a labores de patrullaje y vigilancia por parte de las zonas de atención, y con apoyo del Sistema Aéreo Remotamente Tripulado (SIART), donde se puede observar, desde la parte aérea, cómo cuatro personas se dedicaban al tráfico de estupefacientes utilizando un poste del alumbrado público como caleta. Desde allí sacaban las dosis y eran comercializadas”.

Tras la verificación realizada mediante monitoreo aéreo, uniformados se desplazaron de manera inmediata al punto señalado para materializar el procedimiento. En el lugar fueron interceptados los cuatro hombres y, durante la requisa, se incautaron más de 50 dosis de marihuana que, al parecer, estaban destinadas a la venta en el sector.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Será esta entidad la encargada de adelantar las actuaciones judiciales correspondientes y definir su situación legal.

La Policía Metropolitana reiteró que este tipo de intervenciones hacen parte de la estrategia de control contra el microtráfico en zonas priorizadas del centro de la ciudad. Asimismo, recordó a la ciudadanía que puede reportar cualquier hecho contrario a la convivencia o actividad sospechosa a través de la Línea de Emergencias 123, mecanismo clave para fortalecer los procesos investigativos y la judicialización de los responsables.