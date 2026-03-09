Tormenta con granizo en Bogotá: lluvias intensas provocan inundaciones y caos vial

Resumen: Una fuerte tormenta con granizo y lluvias intensas afecta el norte de Bogotá. Autoridades reportan inundaciones y complicaciones en la movilidad en varios sectores.

Una intensa tormenta sorprendió la tarde de este lunes 9 de marzo a los habitantes de Bogotá, especialmente en el norte de la ciudad, donde fuertes lluvias acompañadas de granizo y actividad eléctrica generaron emergencias, encharcamientos y problemas de movilidad.

De acuerdo con reportes del Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (Idiger), la tormenta se concentró inicialmente en la localidad de Usaquén, donde las precipitaciones alcanzaron niveles considerables en un corto periodo de tiempo.

En la estación de monitoreo ubicada cerca de la calle 127 con carrera 2 se registró un acumulado cercano a los 56 milímetros de lluvia en apenas dos horas.

Las precipitaciones también se extendieron a otros puntos de la capital como Suba, Chapinero, San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Usme. Según el seguimiento meteorológico, el sistema de tormenta mantiene un desplazamiento hacia el noroccidente de la ciudad, lo que podría provocar lluvias adicionales en otros sectores durante las próximas horas.

Las lluvias también provocaron inundaciones en importantes corredores viales. Entre los puntos afectados se encuentran la avenida Novena entre las calles 109 y 116, así como el deprimido ubicado en este mismo corredor, donde se reportaron acumulaciones de agua que complicaron el tránsito de vehículos.

Autoridades informaron que equipos de la Secretaría de Movilidad y de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá se encuentran trabajando de manera coordinada para atender los puntos críticos y garantizar el flujo vehicular en las zonas afectadas por la tormenta.

#LLuviasEnBogotá 🌧️ Persisten lluvias moderadas al norte de Suba. Además, se desarrollan nuevos núcleos en el sur, específicamente en los límites de San Cristóbal, Usme y Ciudad Bolívar, los cuales serán de rápida evolución y corta duración. Más en https://t.co/8nhlubWnpM pic.twitter.com/EFtSgKI3rp — IDIGER (@IDIGER) March 9, 2026

