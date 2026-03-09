Resumen: Tras la jornada electoral del 8 de marzo de 2026, el movimiento Creemos consolidó su presencia política al obtener dos curules en la Cámara de Representantes por Antioquia, representadas por Luis Guillermo Patiño y Simón Molina tras superar los 224.000 votos; no obstante, el colectivo reconoció que la lista al Senado liderada por Juliana Gutiérrez no alcanzó el umbral electoral, atribuyendo este resultado a la dispersión del voto de centroderecha y a los desafíos frente al oficialismo. A pesar de no lograr escaños en la cámara alta, el movimiento reafirmó su postura como una fuerza joven, independiente y de largo aliento, enfocando su estrategia futura en la defensa institucional desde el Congreso y en la expansión de su proyecto político desde las regiones.

Logros y reflexiones que le dejaron a Creemos las elecciones: tendrán representantes por primera vez

Tras la jornada electoral celebrada este domingo 8 de marzo, el movimiento significativo de ciudadanos Creemos realizó un balance de su desempeño en las urnas, destacando la obtención de dos curules en la Cámara de Representantes por el departamento de Antioquia, al tiempo que reconoció los desafíos que impidieron alcanzar la representación en el Senado de la República.

Resultados en la Cámara: Liderazgo en Antioquia

El movimiento calificó como un éxito su jornada electoral en Antioquia, donde lograron consolidar dos curules en la Cámara de Representantes. Los candidatos elegidos, Luis Guillermo Patiño y Simón Molina, alcanzaron una votación que supera los 224.000 sufragios.

En su comunicación oficial, la colectividad enfatizó que estas curules servirán como espacios de control político. “Estas curules no son cifras, son trincheras de defensa institucional desde donde vigilaremos cada peso y cada decisión que afecte a los colombianos”, señaló el movimiento en su balance de resultados.

El desafío en el Senado

A pesar del éxito en la Cámara, el movimiento reconoció que su lista al Senado, encabezada por Juliana Gutiérrez, no logró superar el umbral necesario para obtener escaños en la corporación alta.

Le puede interesar: ¡Indignación en Chigorodó! Cámara captó el momento en que una mujer abandonó a cuatro gatitos en plena calle

Según el comunicado, la lista obtuvo 224.847 votos. El movimiento atribuyó este resultado a factores como la “dispersión del voto de centroderecha” y la presión del oficialismo, calificando el proceso como un reto monumental. No obstante, lejos de asumir el resultado como una derrota definitiva, el movimiento lo interpretó como un diagnóstico de la necesidad de una alternativa política más unida y alejada de las estructuras tradicionales.

Una apuesta a largo plazo

Desde Creemos reafirmaron su intención de mantener su vigencia en el escenario político nacional. El movimiento, que se autodefine como una fuerza joven y ciudadana, aseguró que no es un proyecto de una sola elección.

“Creemos es un movimiento fuerte. Somos un movimiento joven, nacido de la ciudadanía y no de las maquinarias estatales”, declararon los congresistas electos, quienes aseguraron que el trabajo ahora se enfocará en las calles, los barrios y el Congreso para preparar la estructura del movimiento hacia el futuro.

La jornada del 8 de marzo deja a Creemos con una bancada definida en la Cámara y, según sus líderes, con la tarea de continuar trabajando en la consolidación de una alternativa política que busca, en sus palabras, la “recuperación total de Colombia”.

Logros y reflexiones que le dejaron a Creemos las elecciones: tendrán representantes por primera vez