¡Toque de queda y ley seca! Anorí endurece medidas tras el asesinato de dos policías; alias ‘Pimpón’ está en la mira

Resumen: Dos subintendentes de la Policía Nacional fueron asesinados en Anorí, presuntamente por disidencias del Frente 36 de las Farc bajo el mando de alias “Pimpón”. La Alcaldía decretó toque de queda, restricciones de movilidad y ley seca mientras se refuerza la seguridad y se ofrece una recompensa de 200 millones de pesos por información que permita capturar a los responsables.

La Alcaldía de Anorí implementó restricciones de movilidad y medidas de seguridad excepcionales luego del asesinato de dos subintendentes de la Policía Nacional en el parque principal del municipio. Los uniformados, Hugo Armando Castaño Morales y Melquiades de Jesús Arismendy Pérez, ambos de 38 años, fueron atacados mientras realizaban patrullajes y requisas en la zona urbana, en lo que las autoridades atribuyen a integrantes del Frente 36 de las disidencias de las Farc.

Para prevenir nuevos hechos violentos, la administración municipal decretó toque de queda en el área urbana entre las 9:00 p.m. y las 4:30 a.m., vigente hasta el 13 de febrero, además del cierre indefinido de la Calle Larga (Montúfar), una de las vías más concurridas de Anorí. En este sector quedó prohibida la circulación y el parqueo de vehículos y motocicletas, y se restringió la presencia de parrilleros entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m.

Como parte de las medidas, se estableció también la prohibición temporal de música en establecimientos con venta de licor, hasta las 10:00 a.m. del 9 de febrero, y posteriormente solo podrán operar hasta las 9:00 p.m. Estas restricciones se mantendrán vigentes hasta el 14 de febrero, con el objetivo de reducir riesgos mientras se desarrollan las investigaciones.

Investigaciones y recompensa

Según el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, alias ‘Pimpón’, miembro reconocido del Frente 36, estaría detrás del ataque que dejó a los dos uniformados sin vida. Martínez señaló que los dos subintendentes fueron acribillados después de recibir varios disparos, lo que evidencia la coordinación de las disidencias delictivas en el municipio.

En respuesta al crimen, la Gobernación de Antioquia ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos a quien proporcione información que permita dar con los responsables. Mientras tanto, los cuerpos de Castaño y Arismendy permanecen en la sede de Medicina Legal en Medellín, a la espera de ser entregados a sus familias y recibir un homenaje en el comando de la Policía de Antioquia.

El subintendente Arismendy, oriundo de Vegachí, tenía 16 años de servicio en la institución y estaba casado, mientras que Castaño, nacido en Medellín, contaba con 18 años de trayectoria y deja esposa e hijos. Las autoridades departamentales han reforzado la presencia de la fuerza pública en Anorí con el fin de contener la violencia y garantizar la seguridad de sus habitantes.

Este doble homicidio ha generado conmoción en la comunidad y pone de relieve la continua amenaza de las disidencias armadas en el Nordeste antioqueño, así como la urgencia de medidas preventivas para proteger a la ciudadanía y al personal de la fuerza pública.