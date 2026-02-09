Resumen: Alias “José Pistola”, uno de los más buscados de la Policía en Urabá, fue hallado asesinado y con signos de tortura en la vía a Medellín tras ser secuestrado.

¡Se le acabó el reinado! Alias ‘José Pistola’, el terror del Urabá, fue secuestrado, torturado y asesinado

El Urabá antioqueño se encuentra bajo una fuerte tensión tras confirmarse el asesinato de José, más conocido como alias de ‘José Pistola’. El sujeto, quien figuraba como uno de los objetivos prioritarios en el cartel de los más buscados de la Policía Nacional en esta subregión, fue hallado sin vida en la mañana de este lunes 9 de febrero.

El hallazgo se produjo en un tramo de la vía que comunica a Urabá con Medellín, específicamente cerca del sector conocido como El Tigre, en jurisdicción entre los municipios de Mutatá y Chigorodó.

Al parecer, un grupo de hombres armados irrumpió en una vivienda del barrio Obrero, en Apartadó, para llevárselo por la fuerza.

Durante meses, alias ‘José Pistola’ mantuvo un perfil que lo hacía parecer intocable ante la justicia y sus enemigos, especialmente después de que en 2023 fuera capturado en la ciudad de Cartagena y recuperara su libertad poco tiempo después.

Lea también: Colombia triunfa en Casablanca y asegura su cupo a los play-offs de la Copa Davis

El historial de José estaba marcado por una larga lista de denuncias relacionadas con hurtos violentos que tenían en jaque a comerciantes y residentes de varios municipios.

Su capacidad para evadir operativos y su notoriedad en redes sociales alimentaron el mito de que era intocable, una percepción que generaba indignación y miedo por igual entre las comunidades que fueron víctimas de su accionar. Tras su asesinato, comenzaron a circular videos y fotografías del cuerpo en redes sociales.

Hasta el momento, las autoridades judiciales no han emitido un pronunciamiento oficial sobre quiénes podrían estar detrás de este ajuste de cuentas, aunque no se descarta que se trate de una retaliación por parte de estructuras criminales rivales o grupos de limpieza social.

Más noticias de Antioquia