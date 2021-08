Toque de queda para los no vacunados contra el Covid en un municipio de Sucre

Desde este lunes 2 de agosto, empezó a regir en el municipio de Sucre (Sucre), el decreto 102 del 28 de Julio que contempla toque de queda y otras estrictas medidas para aquellos que no han accedido a las vacunas contra el Covid.

Medios de comunicación de la localidad, afirman que entre las medidas están que los comerciantes exijan a ciudadanos y empleados el carné de vacunación o de lo contrario se expondrían a un cierre del establecimientos.

La alcaldesa de Sucre tiene como objetico incrementar el número de vacunados

El periódico El Heraldo, dialogó con la alcaldesa Elvira Julia Mercado Acevedo, quien les confirmó que dicha medida que se extenderá hasta el lunes 9 de agosto obedece a que el municipio tiene biológicos a su disposición pero cerca de 13 mil habitantes que no se han ido a vacunar.

La mandataria le dijo al medio de comunicación, “y no se justifica que teniendo vacunas disponibles por haber sido priorizados para la aplicación de estas las tengas guardadas porque la gente no se quiere vacunar, pero tampoco quiere firmar el documento diciendo que no se vacuna. Muchos no se aplican la vacuna por sus creencias religiosas”.

Hasta el domingo 25 de julio, en Venezuela se había vacunado a un total de 3.612.473 ciudadanos https://t.co/mcmM9hh201 — Minuto30.com (@minuto30com) August 2, 2021