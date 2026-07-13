Resumen: La Alcaldía de Segovia decretó toque de queda, Ley Seca y restricción de parrillero en motocicleta tras los disturbios registrados por un operativo contra la minería ilegal. Además, reforzó la presencia de la Fuerza Pública, habilitó corredores humanitarios y anunció reuniones permanentes del Consejo de Seguridad y mesas de diálogo para atender la situación de orden público.

Toque de queda, ley seca y sin parrillero: las medidas extraordinarias en Segovia tras graves disturbios

La Alcaldía de Segovia anunció una serie de medidas extraordinarias para atender la situación de orden público registrada en el municipio, luego de las alteraciones ocurridas durante las manifestaciones que se desencadenaron tras un operativo adelantado por las autoridades en una unidad minera del Nordeste antioqueño.

De acuerdo con el reporte entregado por la administración municipal, las protestas comenzaron en la madrugada del domingo 12 de julio y derivaron en bloqueos sobre diferentes vías, afectaciones a la movilidad, dificultades para el acceso a servicios esenciales y diversos hechos de violencia que obligaron a la adopción de medidas preventivas.

La administración local aclaró que el procedimiento realizado en la unidad minera fue ejecutado por las autoridades competentes dentro del ejercicio de sus funciones legales y precisó que dicha actuación no obedeció a una decisión tomada por el gobierno municipal. No obstante, indicó que asumió la coordinación de la respuesta institucional frente a las consecuencias que dejaron los disturbios.

Medidas estarán vigentes hasta el 15 de julio

Tras la realización de un Consejo Subregional de Seguridad y un Consejo Extraordinario de Seguridad, en los que participaron autoridades civiles, militares y de Policía, fue expedido un decreto con medidas transitorias que regirán hasta las 12:00 de la madrugada del miércoles 15 de julio.

Entre las decisiones adoptadas se encuentra la restricción permanente del parrillero en motocicleta durante las 24 horas del día.

Asimismo, se decretó toque de queda y Ley Seca entre las 8:00 de la noche y las 5:00 de la mañana, horario en el que también quedó restringida la movilidad general y el funcionamiento de establecimientos abiertos al público donde se expenden bebidas alcohólicas.

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Refuerzos de seguridad y corredores humanitarios

Como parte del plan de respuesta, la Alcaldía informó que solicitó el fortalecimiento del dispositivo de seguridad con el apoyo de refuerzos de la Policía Nacional, con el propósito de contribuir al restablecimiento del orden público en el municipio.

De igual forma, se habilitaron corredores humanitarios para garantizar el desplazamiento de ambulancias, personal médico y organismos de emergencia, además de facilitar el acceso a servicios esenciales para la comunidad.

La administración también anunció que el Consejo de Seguridad Municipal realizará reuniones diarias para hacer seguimiento a la evolución de la situación y evaluar las acciones que sean necesarias.

Paralelamente, se promoverán espacios de diálogo con los distintos sectores involucrados en las manifestaciones, buscando avanzar en mecanismos de concertación que permitan reducir la tensión en el municipio.

Llamado a respetar la labor de los organismos de socorro

En su pronunciamiento, la Alcaldía rechazó las acciones que han afectado el trabajo de los organismos de atención de emergencias e hizo un llamado a respetar la labor del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Segovia y del personal de salud, quienes continúan atendiendo las situaciones derivadas de los recientes hechos de orden público.

Las autoridades mantienen el monitoreo permanente de la situación mientras continúan las acciones institucionales orientadas a recuperar la normalidad y garantizar la seguridad de la población.