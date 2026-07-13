¡No les darán tregua! Antioquia presenta estrategia para capturar a 19 peligrosos cabecillas

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Resumen: La Gobernación de Antioquia presentó la Operación Cazador Antioquia (OCA), una estrategia que busca articular al Ejército, la Policía y la Fiscalía para ubicar, capturar y judicializar a 19 objetivos de alto valor vinculados al Clan del Golfo, las disidencias de las FARC, el ELN y El Mesa. Entre los priorizados figuran alias "Calarcá", "Chiquito Malo", "El Montañero", "Chejo" y "Jhon Fiera", señalados de liderar estructuras criminales que operan en el departamento.

La Gobernación dio a conocer los detalles de la Operación Cazador Antioquia (OCA), una estrategia propuesta por el gobernador Andrés Julián Rendón con la que se busca fortalecer la ofensiva contra algunos de los principales cabecillas de grupos armados y organizaciones criminales que delinquen en el departamento.

La iniciativa fue explicada por el secretario de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia, brigadier general (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán, quien señaló que el objetivo es concentrar capacidades institucionales para localizar, capturar y judicializar a 19 objetivos de alto valor, pertenecientes al Clan del Golfo, las disidencias de las FARC, el ELN y el grupo delincuencial organizado El Mesa.

Un grupo élite con capacidades operativas e investigativas

De acuerdo con la propuesta, la Operación Cazador Antioquia integraría unidades del Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, con el propósito de desarrollar acciones coordinadas dentro de las competencias de cada institución.

Según explicó el secretario de Seguridad, este grupo contaría tanto con capacidades operativas como investigativas.

«Son grupos especiales con capacidades de prevención, disuasión y control, es decir, hombres preparados para instalar puestos de control, realizar inspecciones a establecimientos, ejercer presencia territorial y control de área».

El funcionario agregó que el componente también estaría apoyado por unidades de Policía Judicial e inteligencia que trabajarían de manera articulada con fiscales para desarrollar operaciones focalizadas contra los principales responsables de afectar la seguridad en Antioquia.

Los principales cabecillas incluidos en la estrategia

Dentro de los objetivos priorizados aparecen algunos de los jefes criminales más buscados por las autoridades.

Entre ellos figura Alexander Díaz, alias ‘Calarcá’, señalado cabecilla del Estado Mayor de los Bloques y Frentes de las disidencias de las FARC. Según la Gobernación, fue capturado por el Ejército en julio de 2024 cuando se movilizaba en una caravana de la Unidad Nacional de Protección (UNP), pero posteriormente recuperó la libertad en el marco de la política de paz total.

También aparece Óscar Javier Cuadros, alias ‘Chejo’ o ‘Alejandro’, identificado como cabecilla del frente 36. Por información que permita su captura, la Gobernación mantiene una recompensa de hasta 200 millones de pesos.

Otro de los nombres incluidos es Néider Yesid López, alias ‘Primo Gay’ o ‘Emanuel’, señalado de liderar ataques contra la Fuerza Pública, así como extorsiones y homicidios, entre ellos el asesinato del periodista Mateo Pérez. Por información que conduzca a su ubicación también se ofrece una recompensa de hasta 200 millones de pesos.

En el listado igualmente figura Luis Antonio Montoya Muriel, alias ‘Jhon Fiera’, cabecilla del frente 4 de las disidencias, por quien las autoridades ofrecen hasta 300 millones de pesos. Es señalado como presunto determinador de la masacre de cuatro personas ocurrida en zona rural de Remedios.

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La estrategia también incluye a Camila Andrea Palacios, alias ‘Samantha’ o ‘Enfermera’, identificada como vocera de esa organización armada y relacionada, según las autoridades, con hechos de desplazamiento forzado, extorsión, secuestro, narcotráfico y masacres.

Completan el listado de las disidencias Dubian Alirio, alias ‘Diomer’ o ‘Dientón’, y Luis Daniel Terán, conocido con los alias ‘Chuzo’, ‘Matías’ o ‘Niño’.

Cabecillas del Clan del Golfo y el ELN también hacen parte del cartel

Entre los integrantes del Clan del Golfo aparece Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo’, considerado el máximo cabecilla de esa organización y quien es requerido en extradición por Estados Unidos.

Asimismo, la lista incluye a Nelson Enrique Guzmán, alias ‘Soldado’, señalado cabecilla de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, y a Ramiro de Jesús Henao, alias ‘Simón’ o ‘Fantasma’, identificado por las autoridades como uno de los responsables de controlar las finanzas criminales entre el Oriente antioqueño y el Magdalena Medio.

También fueron incluidos Elkin Omaña, alias ‘Elkin’, y el cabecilla conocido con los alias ‘Hugo’ o ‘Vinagre’.

En cuanto al ELN, la Operación Cazador Antioquia contempla como objetivos a Duván Chavarría, alias ‘Matías’ o ‘Pantera’, además de Luisa Fernanda Roldán, alias ‘Verónica’; Ofelia de Jesús Angulo, alias ‘La Negra’; y Carlos Alfonso Agudelo, alias ‘Nelson» o «Calvo’.

Alias ‘El Montañero’, entre los objetivos contra El Mesa

La estrategia también prioriza la captura de Gustavo Adolfo Pérez, alias ‘El Montañero’, señalado cabecilla del grupo delincuencial organizado El Mesa, estructura con presencia en el norte del Valle de Aburrá, el Oriente antioqueño y otras regiones del país, incluida Bogotá.

De acuerdo con la información entregada por la Gobernación, alias ‘El Montañero’ hizo parte de la denominada Mesa de Paz Urbana impulsada por el Gobierno nacional desde la cárcel de Itagüí.

Con la Operación Cazador Antioquia, la administración departamental busca concentrar esfuerzos institucionales para impactar a las principales estructuras criminales que, según las autoridades, han estado detrás de hechos de violencia, homicidios, extorsiones, desplazamientos y otras actividades ilegales que afectan la seguridad en distintas subregiones del departamento.