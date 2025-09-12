Resumen: La Alcaldía de Campamento, Antioquia, decretó toque de queda y otras medidas de seguridad tras combates con disidencias del Frente 36.

¡Toque de queda en Campamento! Medidas de seguridad por combates contra las disidencias

La violencia que sacude al municipio de Campamento, Antioquia, llevó a la alcaldía a tomar decisiones drásticas.

Las autoridades expidieron un decreto de seguridad que establece varias restricciones, entre ellas un toque de queda nocturno, con el propósito de contener la crisis generada por los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y las disidencias del Frente 36 de las Farc.

Desde el 11 de septiembre y hasta el 18 del mismo mes, los habitantes deberán permanecer en sus hogares entre las 10:00 de la noche y las 5:00 de la mañana.

Adicionalmente, quedó prohibido el tránsito de parrilleros, tanto hombres como mujeres, entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m., medida que regirá de manera indefinida.

El decreto también restringe el parqueo de todo tipo de vehículos en el perímetro del parque principal, en el mismo horario.

A esto se suma el cierre vial en la carrera Santander, entre las calles Córdova y Zea, donde se prohíbe la circulación y parqueo de automotores desde las 4:00 p.m. hasta las 6:00 a.m., igualmente sin fecha de finalización.

La Alcaldía manifestó que estas disposiciones buscan garantizar la tranquilidad de la población, que en días recientes ha vivido momentos críticos por los combates en la vereda El Manzanillo.

En ese operativo, la Policía dio de baja a alias Guillermino y alias Zarco, señalados de participar en el derribamiento del helicóptero Black Hawk en Amalfi, donde murieron 13 uniformados el pasado 21 de agosto.

