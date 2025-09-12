Pánico en TransMilenio: pasajero murió en estación Ciudad Universitaria

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Un pasajero falleció de manera repentina en la estación Ciudad Universitaria de TransMilenio. La muerte en TransMilenio habría sido por un infarto, según reportes preliminares.

Momentos de angustia se vivieron la mañana del pasado 11 de septiembre en la estación Ciudad Universitaria de TransMilenio, cuando un pasajero falleció en pleno servicio.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se desplomó de manera repentina dentro de uno de los vagones. Varios usuarios intentaron auxiliarla, mientras otros, sin entender lo ocurrido, entraron en pánico.

El personal del sistema activó de inmediato el protocolo de emergencias y cerró preventivamente uno de los vagones para atender la situación. Al lugar llegaron uniformados de la Policía y una ambulancia, cuyos paramédicos confirmaron el deceso.

En un comunicado, TransMilenio informó que, según versiones preliminares, la causa de la muerte habría sido un infarto. Sin embargo, las autoridades competentes serán las encargadas de esclarecer las circunstancias del caso.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la persona fallecida. Se espera un reporte oficial en las próximas horas.

