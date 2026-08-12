¡Llegaron los Topos! Rescatistas mexicanos arribaron a Cali tras el terremoto

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Resumen: Los Topos Aztecas llegaron a Cali para apoyar las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto de magnitud 7,4.

Los reconocidos Topos Aztecas llegaron a Cali para sumarse a las labores de búsqueda y rescate que se adelantan tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el suroccidente de Colombia.

El grupo está integrado por voluntarios mexicanos especializados en la atención de emergencias y en operaciones de búsqueda y rescate en estructuras afectadas por fuertes movimientos telúricos.

Los Topos Aztecas surgieron en 1985, luego del devastador terremoto que golpeó a Ciudad de México. Desde entonces, sus integrantes han participado en diferentes emergencias y desastres registrados en distintos países.

Antes de su llegada a Colombia, el grupo también tuvo participación en La Guaira, Venezuela, donde permaneció durante más de 30 días apoyando las labores de búsqueda y rescate después del doble sismo ocurrido el pasado 24 de junio.

Los rescatistas habían informado previamente, a través de sus redes sociales, que se encontraban en camino hacia Cali, capital del Valle del Cauca, con el propósito de apoyar la respuesta ante la emergencia provocada por el terremoto.

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Entre las labores que realizan estos equipos especializados se encuentran la localización de personas que puedan permanecer atrapadas entre los escombros, el ingreso a estructuras colapsadas y la evaluación de posibles zonas de riesgo.

Su llegada se produce mientras organismos de socorro y autoridades mantienen desplegados equipos de emergencia en las zonas más afectadas por el movimiento telúrico.

El terremoto ha dejado afectaciones principalmente en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas, departamentos en los que continúan las labores de atención, búsqueda y rescate de personas afectadas.

Con su experiencia en este tipo de emergencias, los Topos Aztecas se suman al operativo internacional de apoyo desplegado para atender las consecuencias del fuerte sismo en Colombia.

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