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    Medicina Legal ya recibió 202 cuerpos tras el terremoto: 121 víctimas fueron identificadas

    Medicina Legal entregó un nuevo balance tras el terremoto de magnitud 7,4: 202 cuerpos han sido recibidos.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Medicina Legal ya recibió 202 cuerpos tras el terremoto: 121 víctimas fueron identificadas
    Fotos sacadas de redes sociales.
    Medicina Legal ya recibió 202 cuerpos tras el terremoto: 121 víctimas fueron identificadas

    Resumen: Medicina Legal recibió 202 cuerpos tras el terremoto del 10 de agosto y confirmó la identificación de 121 víctimas.

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    El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses actualizó el balance de víctimas tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto. De acuerdo con el más reciente reporte, la entidad ha recibido 202 cuerpos provenientes de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.

    Según la información entregada por Medicina Legal, con corte a las 7:00 de la mañana de este miércoles 12 de agosto, 121 de las víctimas ya fueron identificadas plenamente. El proceso continúa para establecer la identidad de los cuerpos que permanecen bajo custodia de la institución.

    Entre las personas identificadas se encuentran cinco menores de edad, cuyos nombres fueron reportados mediante iniciales para proteger su identidad. Los casos corresponden a víctimas procedentes de Pereira, Cali y Buga.

    El listado oficial incluye personas fallecidas en municipios como Manizales, Pereira, Cali, Buga, Sevilla, Tuluá, Buenaventura y Quibdó, zonas que resultaron afectadas por el movimiento telúrico.

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    Una vez culminados los procedimientos de identificación, Medicina Legal coordinará la entrega de los cuerpos a sus familiares junto con la Fiscalía General de la Nación, en las sedes correspondientes de cada municipio.

    La entidad señaló que continuará adelantando los procesos forenses bajo criterios técnicos y con respeto por la dignidad de las víctimas y sus familias.

    El terremoto generó una emergencia en diferentes regiones del país, especialmente en departamentos del suroccidente, donde organismos de socorro y autoridades mantienen las labores de atención, búsqueda, rescate e identificación de las personas afectadas por la tragedia.

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