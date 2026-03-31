Así escondían 1,9 toneladas de marihuana: las camuflaron como carga de madera

Resumen: Incautan 1,9 toneladas de marihuana en vía Ibagué–Girardot y capturan a un hombre. La droga iba hacia Bogotá.

Un contundente golpe al narcotráfico se registró en plena Semana Santa en las carreteras del país. La Policía Nacional incautó 1,9 toneladas de marihuana y capturó a un hombre que transportaba el cargamento en la vía que conecta a Ibagué con Girardot.

El procedimiento se llevó a cabo en el peaje de Gualanday, en jurisdicción de Ibagué, donde uniformados realizaron la inspección a un vehículo particular que levantó sospechas durante los controles de tránsito.

Durante la revisión, las autoridades encontraron el estupefaciente oculto en el remolque del automotor, distribuido en costales negros y cubierto con vinipel, una modalidad utilizada para evitar su detección.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la droga provenía del Valle del Cauca y tenía como destino final la ciudad de Bogotá, donde sería distribuida en el mercado ilegal.

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Las autoridades estiman que este cargamento tendría un valor cercano a los 570 millones de pesos, y que su incautación evitó la circulación de aproximadamente 1,9 millones de dosis en las calles del país.

Además, se estableció que en esta zona tendría injerencia el frente Joaquín González de las disidencias de las Farc, estructura señalada de participar en actividades relacionadas con el narcotráfico.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanzan las investigaciones para determinar posibles vínculos con otras redes criminales.

Por su parte, la Policía reiteró que continuará fortaleciendo los controles en las vías nacionales durante esta temporada, con el objetivo de frenar el tráfico de estupefacientes y afectar las economías ilegales.

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