Resumen: Invima alerta por jarabe falso que circula en Medellín. El producto no tiene registro sanitario válido y podría poner en riesgo la salud.

Alerta en Medellín: advierten por jarabe falso que estaría circulando como ‘natural’

Las autoridades sanitarias encendieron las alarmas en Medellín tras detectar la circulación de un jarabe fraudulento que estaría siendo comercializado como un producto natural, sin contar con los permisos exigidos por la ley.

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) advirtió sobre el producto denominado Hedera Helix + Propóleo Zanecol, el cual estaría utilizando un registro sanitario que no le corresponde, con el fin de aparentar legalidad ante los consumidores.

Según la entidad, esta práctica de suplantación busca engañar a los compradores, haciéndoles creer que se trata de un medicamento aprobado, cuando en realidad no ha pasado por evaluaciones de calidad, seguridad ni eficacia.

El Invima señaló que el consumo de este jarabe podría representar un riesgo, ya que se desconoce su composición real y sus posibles efectos en el organismo. Además, en su etiquetado aparecen datos de fabricantes que no están autorizados en los registros oficiales, lo que refuerza su carácter ilegal.

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Este tipo de productos suele ser promovido a través de redes sociales, internet y cadenas de mensajería, donde se venden como alternativas “naturales” con beneficios que no están comprobados científicamente.

Ante esta situación, las autoridades hicieron un llamado a no comprar ni consumir este producto y a verificar siempre que cualquier medicamento o suplemento cuente con registro sanitario válido.

También recomendaron suspender de inmediato su uso en caso de estar consumiéndolo y reportar cualquier efecto adverso o punto de venta a las autoridades de salud.

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