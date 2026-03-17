Resumen: Autoridades incautaron más de 1,6 toneladas de marihuana en Huila, ocultas entre semillas de piña. El cargamento estaría avaluado en más de $8.000 millones.

Camuflada entre semillas de piña: incautan más de 1,6 toneladas de marihuana en Huila

Un contundente golpe al narcotráfico se registró en el sur del país con la marihuana incautada en Huila, luego de un operativo de la Policía Nacional en el que fueron decomisadas más de 1,6 toneladas de esta sustancia ilícita que era transportada bajo una modalidad poco común.

El procedimiento se llevó a cabo sobre la vía que conecta Garzón con Neiva, en jurisdicción del municipio de Gigante, donde uniformados realizaban labores de patrullaje y control vial.

Durante la inspección de un vehículo, las autoridades hallaron un cargamento de aproximadamente 1.614 kilogramos de marihuana, además de 2 kilogramos de extracto de cannabis tipo “rosin”.

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La droga estaba oculta entre lo que aparentaban ser semillas de piña, estrategia utilizada para evadir los controles en carretera.

El hallazgo de la marihuana también dejó en evidencia posibles vínculos con estructuras criminales, ya que varios de los paquetes tenían marcaciones con el logotipo de un “Payaso Joker”, símbolo que, según las autoridades, ha sido asociado con organizaciones dedicadas al narcotráfico.

De acuerdo con las autoridades, el valor del cargamento supera los $8.000 millones de pesos y su incautación evitó la distribución de más de $1.600.000 dosis en el mercado ilegal, lo que representa un impacto directo en las finanzas de las organizaciones criminales.

El conductor capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Desde la Policía Nacional destacaron que este resultado es producto de los controles permanentes en las vías del país y reiteraron que continuarán fortaleciendo las estrategias para detectar nuevas modalidades de ocultamiento utilizadas por redes del narcotráfico.

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