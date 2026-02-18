Resumen: La alcaldía de Bogotá recuperó 420 metros cuadrados de espacio público en el Canal Comuneros de Bogotá. Se retiraron 12 toneladas de basura y se incautaron armas.

¡Limpieza total! Retiran 12 toneladas de basura y armas en el Canal Comuneros de Bogotá

En una ofensiva contundente por recuperar el espacio público y la seguridad en el corazón de la capital, la Alcaldía Local de Los Mártires, en conjunto con la Policía de Bogotá, lideró una intervención integral en el Canal Comuneros, ubicado sobre la calle Sexta.

Bajo la consigna de que en Bogotá el desorden ‘no es negociable’, las autoridades lograron la recuperación de 420 metros cuadrados de área que habían sido invadidos, retirando 12 toneladas de residuos y escombros.

Durante la jornada, las unidades de la Secretaría de Seguridad y de Gobierno lograron el desmonte de 12 cambuches estructurados y la incautación de seis armas blancas que representaban un peligro para los transeúntes. Asimismo, se reportó la recuperación de dos bicicletas que habían sido hurtadas.

Estas acciones responden al clamor de la ciudadanía por entornos más organizados, donde la convivencia ciudadana no se vea empañada por el abandono del espacio que pertenece a todos los bogotanos.

Pese al ejercicio de la autoridad, la alcaldía mantuvo un enfoque social prioritario. En medio del procedimiento, 26 habitantes de calle, entre ellos dos mujeres, fueron sensibilizados y vinculados a la oferta institucional de atención para iniciar procesos de resocialización.

El alcalde local, John Jader Suárez Delgado, enfatizó que mantener la convivencia y el aseo es una tarea compartida; por ello, recordó a los comerciantes y ciudadanos que pueden programar la recolección de muebles y escombros a través de la Línea 110, evitando así sanciones y contribuyendo a que el centro de la ciudad recupere su brillo.

