FCF, DIMAYOR y la RFEF sellan acuerdo de cooperación para impulsar el fútbol binacional

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y la División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR) consolidaron un importante avance en sus relaciones exteriores.

Esto tras recibir la visita oficial de Rafael Louzán Abal, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Durante este encuentro institucional, los máximos dirigentes de ambas naciones compartieron una jornada de trabajo estratégica.

La jornada estuvo enfocada en el intercambio de conocimientos y la evaluación de los modelos de gestión que han impulsado el éxito del balompié en España y Colombia.

Esta alianza busca potenciar el desarrollo integral del deporte a través de una cooperación estrecha que permita replicar buenas prácticas en áreas técnicas, administrativas y competitivas.

Al término de la reunión, los representantes de la FCF, DIMAYOR y RFEF reafirmaron su compromiso de mantener una agenda conjunta.

La idea es que se fortalezca el crecimiento del fútbol profesional y formativo, consolidando un puente internacional que promete beneficios mutuos para ambas federaciones en el futuro cercano.

