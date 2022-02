¿Y la oportunidad de Tomás Ángel pa’ cuando? El delantero se quedó nuevamente fuera de convocatoria

La hinchada de Atlético Nacional está totalmente molesta al encontrarse una vez más con la no convocatoria del delantero Tomás Ángel, teniendo en cuenta que en su última etapa con la selección juvenil destacó en el torneo de Chile donde fue capitán y goleador.

El fastidio crece y crece teniendo en cuenta que jugadores como Ruyery Blanco si han contado con minutos que ante el ojo del hincha no han logrado responder, mientras que el hio del histórico Juan Pablo Ángel no ha disfrutado nisiquiera la posibilidad de ser tenido en cuenta como reserva.

La inconformidad también es puntual por la falta de efectividad en algunos compromisos como ante Alianza Petrolera y Tolima, consiguiendo marcar solo un gol en los últimos 270 minutos.

El delantero dio claras muestras de su personalidad y carácter como jugador, donde aún a la espera de su oportunidad para participar en la Liga Betplay el presente año, el jugador le solicitó al entrenador de un manera muy cordial que en el momento que lo tuviera en cuenta para disputar algún compromiso fuera respetándole la posición natural del 9 de área.

Esta petición llegó teniendo en cuenta que el torneo pasado, en los pocos momentos que lo usó fue tirado hacía la banda derecha.

"He hablado con el profe y le he dicho, que cuando se me dé la oportunidad, se me dé en mi posición natural que es jugar de #9": Tomás Ángel, en la previa Vs Alianza Petrolera…

— Nacional Es Pasión (@NacionalsPasion) February 10, 2022