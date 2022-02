El entrenador uruguayo Julio Avelino Comesaña habló de la actualidad del Independiente Medellín, el porque le cuesta tanto conseguir sumar en condición de visitante al equipo y su próximo enfrentamiento contra el Junior de Barranquilla.

Primero el estratega comentó que entiende la ansiedad de la hinchada roja para sumar de visitante pero comentó que son varios motivos que han jugado al rededor para que no conseguir los resultados.

Comentó que en todos los compromisos de visitante no considera se debió ir perdiendo dado a las estadísticas en cuanto a posición de pelota y acciones de peligro y aunque a él no le gusta hablar mucho de la suerte, avisó que hubo varias circunstancias que se escaparan del control humano en los 3 compromisos en acciones como el autogol de Moreno en Tunja, el error de Vásquez en Manizales y el tempranero gol de La Equidad en Techo.

Sobre el próximo rival del Independiente Medellín, el estretega ururguayo la tiene clara y aunque comentó que no siente que sea una ventaja para el compromiso, avisó «conozco la institución y conozco a la mayoria de los jugadores, por que con la mayoria de ellos trabaje».

También apuntó a la dificultad que posee Junior para ganar de visitante, «les ha pasado como a nosotros, en la casa están ganado y jugando por fuera casi de la misma manera no han podido conseguir los resultados, han recibido muchos goles».

Para finalizar habló de la falta de minutos de dos jugadores del plantel, el primero es Brayan Castrillón el cual no estuvo nisiquiera en el banco de suplentes ante los aseguradores por decisión de Comesaña, pero que sabe que puede aportar cosas importantes y será tenido en cuenta, semejante con el volante defensivo uruguayo Javier Méndez, del cual el entrenador del Medellín manifestó que tiene mucho deseo de jugar pero no ha encontrado el espacio exacto para ponerlo.

