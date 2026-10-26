Tom Brady tiene un nuevo romance: sale con la supermodelo Candice Swanepoel, según medios

Resumen: Tom Brady, de 49 años, sale con la supermodelo Candice Swanepoel, de 38, según Us Weekly, People y TMZ. Una fuente dice que llevan meses juntos y que ambos viven en Miami. Ninguno lo ha confirmado. Brady se divorció de Gisele Bündchen en 2022; ella se casó de nuevo en diciembre.

Tom Brady vuelve a ser noticia por su vida amorosa. El exmariscal de campo de la NFL, siete veces campeón del Super Bowl, sale con la supermodelo sudafricana Candice Swanepoel, de acuerdo con reportes de varios medios de Estados Unidos que se conocieron este fin de semana.

La revista Us Weekly fue la primera en reportar el romance: una fuente cercana le aseguró que Brady, de 49 años, y Swanepoel, de 38, llevan juntos «un tiempo». Otro informante afirmó a la revista People que «Candice y Tom han estado saliendo durante meses» y que ella «ha sido muy reservada y selectiva sobre a quién le ha contado».

De acuerdo con People, la logística también juega a favor de la pareja: «Ambos viven en Miami, así que es muy conveniente. Están pasando mucho tiempo juntos».

Sin confirmación oficial, por ahora

Ni Brady ni Swanepoel han hablado públicamente sobre la relación. Los medios que publicaron la noticia contactaron a los representantes de ambos, pero hasta el momento no han obtenido respuesta.

La noticia se conoció pocos días después de que Swanepoel desfilara en el Victoria’s Secret Fashion Show, el pasado 18 de octubre en Los Ángeles. Brady no la acompañó esa noche: estaba en Atlanta trabajando como analista de Fox Sports en el partido entre los Bears de Chicago y los Falcons de Atlanta.

¿Quién es Candice Swanepoel?

La sudafricana es una de las modelos más reconocidas del mundo, conocida sobre todo por su trabajo como ángel de Victoria’s Secret. A sus 38 años mantiene una carrera activa en las pasarelas y en los negocios.

Su vida amorosa ha sido muy discreta. Estuvo 14 años en una relación con el también modelo Hermann Nicoli, con quien se comprometió, pero la pareja se separó en 2018. Tienen dos hijos: Anacã, de 10 años, y Ariel, de 8.

Desde entonces, Swanepoel no había vuelto a tener una relación pública y se ha dedicado a sus hijos y a su carrera. «La vida es una búsqueda constante de equilibrio, al menos para mí, y sí, a veces me siento abrumada, pero estoy muy en sintonía con las necesidades de mis hijos y luego con las mías propias, que también son importantes», dijo a la revista V Magazine en 2023.

La vida amorosa de Brady tras su divorcio

Brady estuvo casado con la supermodelo brasileña Gisele Bündchen durante 13 años. La pareja, que tiene dos hijos, Benjamin, de 16, y Vivian, de 13, anunció su divorcio en octubre de 2022. El exjugador también es padre de Jack, de 19 años, fruto de su relación anterior con la actriz Bridget Moynahan.

Desde la separación, al exquarterback de los Patriots de Nueva Inglaterra y los Buccaneers de Tampa Bay se le ha relacionado con varias famosas, aunque pocas de esas versiones se confirmaron: los rumores con Kim Kardashian y Reese Witherspoon fueron descartados; con la modelo rusa Irina Shayk tuvo una relación intermitente entre 2023 y comienzos de 2025, y también se le vinculó con la modelo Brooks Nader y con la influencer Alix Earle. En julio de 2025, los chismes lo pusieron junto a la actriz Sofía Vergara tras unas fotos en un yate, pero su representante lo negó tajantemente: «Es pura ficción».

El propio Brady le había dicho este año a la revista People que el romance no era su prioridad: «¿Saben qué? No tengo mucho tiempo para una vida personal o para mí mismo, pero me encanta trabajar y amo a mis hijos».

Gisele Bündchen también rehizo su vida

Mientras tanto, la brasileña también volvió a formar pareja. Bündchen tuvo un bebé con su instructor de jiu-jitsu, Joaquim Valente, a comienzos de 2025, y contrajeron matrimonio el pasado 3 de diciembre en Surfside, Florida, según registros que trascendieron en la prensa estadounidense.

Por ahora, el romance entre Brady y Swanepoel sigue en el terreno de los reportes de medios. Resta esperar si alguno de los dos decide confirmarlo públicamente.

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