Tolima enfrenta grave emergencia por incendios y proponen recompensa de hasta $100 millones

Resumen: El Ideam alertó por incendios forestales en 158 municipios y Tolima ofrece hasta $100 millones por información sobre posibles responsables.

El Ideam emitió una alerta por el riesgo de incendios de cobertura vegetal en 158 municipios de Colombia, en medio de las altas temperaturas y las condiciones de sequía que afectan diferentes regiones del país. De ese total, 43 poblaciones se encuentran en alerta roja, 50 en naranja y 65 en amarilla.

La situación más crítica se concentra en Tolima, departamento que registra 42 municipios bajo algún nivel de riesgo: 22 en alerta roja, 14 en naranja y seis en amarilla. La región Andina reúne además 90 de los municipios incluidos en el reporte nacional.

En el caso del Tolima, la emergencia se ha prolongado durante varios días y las llamas ya han afectado más de 22.000 hectáreas de vegetación, con daños en cultivos, pasturas y otras áreas rurales.

Hasta la noche del pasado domingo 23 de agosto, permanecían activos incendios en Suárez, Coello, San Luis, Venadillo, Armero Guayabal y Guamo.

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Ante la magnitud de las conflagraciones, las autoridades también investigan la posibilidad de que algunos de los incendios hayan sido provocados de manera intencional.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, anunció que puso el caso en conocimiento de la Fiscalía y que presentará ante el Comité de Orden Público una propuesta para entregar una recompensa de hasta $100 millones por información que permita identificar y judicializar a los responsables.

La mandataria señaló que la denuncia fue acompañada de elementos recopilados durante sobrevuelos y visitas a las zonas afectadas.

La emergencia también golpeó al sector agropecuario. Cultivos de limón, mango, cacao, maíz y plátano resultaron afectados, mientras miles de ganaderos enfrentan dificultades por la pérdida de pasturas.

Por esta razón, este lunes 24 de agosto se desarrollará en Bogotá una mesa técnica con el Ministerio de Agricultura, autoridades del Tolima y alcaldes de los municipios afectados, con el propósito de definir ayudas y posibles alivios económicos para productores y campesinos.

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