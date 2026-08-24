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    La menor Sharlottes Palacios desapareció en Medellín

    Fue reportada como desaparecida el 13 de agosto en el barrio Robledo

    Publicado por: Juan Manuel

    SHARLOTTES PALACIOS PORTO
    La menor Sharlottes Palacios desapareció en Medellín

    Resumen: Sharlottes Palacios Porto, de 13 años, sexo femenino, identidad de género femenina y nacionalidad colombiana, se encuentra desaparecida.

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    Sharlottes Palacios Porto, de 13 años, sexo femenino, identidad de género femenina y nacionalidad colombiana, se encuentra desaparecida.

    Como señales particulares presenta cabello abundante y crespo, contextura gruesa, estatura aproximada de 1,73 metros y piel morena. No se recuerdan las prendas de vestir que llevaba al momento de la desaparición.

    La desaparición ocurrió el 13 de agosto de 2026, en Medellín, Antioquia, barrio Robledo. Estos datos pueden contribuir a su identificación y localización.

    1 BOLETIN SHARLOTTES PALACIOS PORTO


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