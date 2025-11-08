Resumen: Tras el atentado en Tunja contra el Batallón Bolívar, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, pidió extremar precauciones y reforzar los operativos de seguridad en la ciudad. Además, hizo un llamado a la ciudadanía para mantenerse alerta y reportar cualquier situación sospechosa, asegurando la coordinación entre Policía, Ejército y organismos de control para prevenir posibles amenazas.

¡Todos en alerta! Medellín refuerza su seguridad tras ataque en Tunja contra el Batallón Bolívar

Luego del atentado ocurrido este sábado en Tunja contra el Batallón Bolívar, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció el refuerzo de las medidas de seguridad en la capital antioqueña.

El mandatario informó que sostuvo comunicación directa con el general Óscar Castaño, comandante de la Policía Metropolitana, y con el general Caycedo, comandante de la IV Brigada del Ejército, a quienes les pidió extremar los dispositivos de control y vigilancia en la ciudad.

“He hablado con el general Castaño y con el general Caycedo, y les he pedido extremar medidas de seguridad en Medellín, luego de conocer el atentado en Tunja en contra del Batallón Bolívar. Todos alertas. La comunidad también juega un papel fundamental al avisar a las autoridades de algo sospechoso”, señaló el alcalde.

El llamado del mandatario se da en un contexto de alerta nacional tras las explosiones registradas en la capital boyacense, hecho que mantiene a las autoridades en máxima atención ante posibles amenazas o intentos de desestabilización en otras regiones.

Gutiérrez reiteró la importancia de la colaboración ciudadana y pidió mantener canales de comunicación activos con la Policía y el Ejército para reportar cualquier situación inusual. Además, indicó que los organismos de seguridad en Medellín ya activaron protocolos preventivos en puntos estratégicos del distrito.