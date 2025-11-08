Resumen: La Gobernación de Antioquia ofreció una recompensa de hasta $500 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables de la masacre ocurrida en El Carmen de Viboral, donde fueron asesinadas tres personas, entre ellas el líder juvenil Andrés Giraldo. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar los móviles del crimen.

¡Indignación total! Gobernación de Antioquia ofrece millonaria recompensa por los responsables de la masacre en El Carmen de Viboral

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció una recompensa de hasta $500 millones para quienes entreguen información que permita identificar y capturar a los responsables de la masacre ocurrida en El Carmen de Viboral, en la que fueron asesinadas tres personas dentro de un establecimiento comercial del sector Tahamíes.

El mandatario lamentó el crimen que cobró la vida del líder juvenil Andrés Giraldo, quien también se desempeñaba como empleado de la Alcaldía Municipal.

“Frente al triple asesinato ocurrido en El Carmen de Viboral, donde lamentablemente muere el líder juvenil Andrés Giraldo, la Gobernación de Antioquia ofrece una recompensa de hasta $500 millones para quienes nos ayuden a esclarecer estos homicidios y los ocurridos recientemente”, escribió el gobernador en su cuenta de X (antes Twitter).

La masacre, perpetrada por hombres armados que ingresaron al lugar y dispararon indiscriminadamente, ha generado conmoción en el Oriente antioqueño.

El pronunciamiento del gobernador se suma al llamado de rechazo y solidaridad expresado por la comunidad carmelitana ante este nuevo hecho de violencia que enluta al departamento.