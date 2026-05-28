¡Todo se supo! Revelan quién es la mujer con la que Petro pasea por el mundo: se volvió millonaria de la nada

Resumen: Una investigación periodística reveló que Vanessa Cortés, la mujer captada junto al presidente Gustavo Petro en Panamá, experimentó un vertiginoso e inexplicable crecimiento patrimonial inmediatamente después de que el mandatario asumiera el poder. Tras pasar de tener contratos menores a crear empresas sin actividad comercial comprobable, Cortés adquirió propiedades millonarias mediante un entramado financiero manejado por un contador clave, quien a su vez está asociado con altos funcionarios del gobierno —como el viceministro del Interior— y con la red empresarial de Euclides Torres, un poderoso megacontratista y financiador de la campaña presidencial. A pesar del cruce de documentos, fechas de viajes oficiales y testimonios que evidencian esta compleja red de influencias, tanto la Presidencia como los implicados han guardado silencio o entregado respuestas evasivas frente a lo que podría configurar un grave conflicto de interés en el círculo íntimo del jefe de Estado.

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Lo que comenzó como un video viral en junio de 2024, donde se veía al presidente Gustavo Petro paseando de la mano con una mujer por la Plaza de la Independencia en Panamá, ha escalado a un complejo entramado de enriquecimiento inexplicable y conexiones con las altas esferas del poder.

Una investigación de la Silla Vacía revela la identidad de la acompañante, Vanessa Cortés Carmona, y expone cómo su vida pasó de contratos de bajos ingresos a un vertiginoso crecimiento patrimonial, coincidiendo con la llegada de Petro al poder y entrelazándose con la red del megacontratista y financiador de campaña, Euclides Torres.

De bachiller y contratista a empresaria exitosa

Antes de agosto de 2022, el perfil financiero de Vanessa Cortés (33 años, oriunda de Manizales) era modesto. Su hoja de vida mostraba vacíos laborales de varios años y contratos públicos menores:

2020-2021: Contratista en la Secretaría de Seguridad de Bogotá para temas de convivencia.

2022 (Primer semestre): Supernumeraria (técnica administrativa) en la Registraduría.

Ingresos y patrimonio: Honorarios máximos de 3 millones de pesos mensuales. Vivía en un barrio de clase media en Bogotá (Barrancas) y no registraba propiedades ni empresas a su nombre.

Todo cambió un mes después de la posesión de Gustavo Petro. El 9 de septiembre de 2022, Cortés fundó Kayros Advice SAS con un capital de 200 millones de pesos. Para 2023, ya vivía en el exclusivo sector del Parque de la 93 y había comprado un lote de 8.000 metros cuadrados en La Calera por 80 millones de pesos (que luego intentaría vender en 700 millones). Su empresa pasó a reportar activos e ingresos superiores a los 600 millones de pesos.

Coincidencias internacionales y confirmación de identidad

Tras el video de Panamá, circularon rumores falsos apuntando a que la acompañante era la presentadora Linda Yepes. Sin embargo, el periodista Jhon Jairo Jácome fue el primero en dar el nombre de Cortés. Posteriormente, la relación fue confirmada por múltiples vías:

Fuentes oficiales: Cinco funcionarios con acceso directo al presidente confirmaron la identidad y la relación.

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Cruce documental: El número de cédula proporcionado por fuentes oficiales en mayo de 2026 coincide con el de las actas empresariales de Cortés.

Viajes coincidentes: Fotos en las redes de Cortés la ubican en El Cairo y Emiratos Árabes en octubre y noviembre de 2025, exactamente en las mismas fechas de las visitas oficiales del presidente Petro a esos países.

Los nexos con el Gobierno y Euclides Torres

La investigación halla múltiples puentes entre esta repentina riqueza, el gobierno de Petro y Euclides Torres, el poderoso contratista beneficiado en la actual administración (trámites de tránsito, transición energética) y financiador de la campaña presidencial:

El Viceministro del Interior: Jaime Berdugo, actual viceministro, fue socio fundador de Gracia ERP junto al contador Herazo. Berdugo vendió su parte en 2024 por 5 millones de pesos, justo antes del salto multimillonario de la empresa. Berdugo venía de trabajar en firmas ligadas a Euclides Torres.

La familia Benedetti: Herazo (el contador de Vanessa) recibió un poder en 2022 de Adelina Guerrero, esposa del ministro del Interior, Armando Benedetti (amigo personal y aliado político de Euclides Torres), para crear la firma Inconstruciones Colombia SAS, enfocada en redes de iluminación (negocio clave de Torres).

La arquitecta de Torres: La licencia de remodelación de la lujosa mansión de 2.200 millones en La Calera (comprada por la empresa de Herazo) fue tramitada por Valeria Janet Monsalvo, arquitecta de Gestión en Seguridad Electrónica SAS, otra empresa de la red de Euclides Torres.

Testimonios: Dos fuentes aseguraron a La Silla Vacía que el incremento patrimonial de Cortés fluye a través de Euclides Torres. «Lo que tenga que ver con plata de Vanessa es a través de Euclides», afirmó una de ellas.

Silencio presidencial y respuestas evasivas

El escrutinio sobre si dineros públicos o de megacontratistas están financiando a personas del círculo íntimo del presidente se ha topado con un muro oficial.

El Grupo de Apoyo Jurídico de la Presidencia rechazó responder las preguntas sobre la relación de Petro con Cortés y el papel de Euclides Torres, calificándolas de «irrespetuosas». Por su parte, Vanessa Cortés justificó su riqueza mediante «asesorías administrativas» sin mostrar pruebas de su actividad, negó conocer a Torres, y sobre los viajes se limitó a decir: «Sobre mi vida personal, me encuentro soltera y rechazo cualquier señalamiento».

Mientras tanto, en la lujosa casa deshabitada y en obra en La Calera, propiedad de la empresa del contador Herazo, los vigilantes siguen recibiendo la correspondencia a nombre de Vanessa Cortés.

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