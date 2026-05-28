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Resumen: Medellín anunció Metro gratis, suspensión de ciclovía y cierre de torneos deportivos durante las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

Lo que sí y lo que no funcionará en Medellín durante las elecciones del domingo

La Alcaldía de Medellín anunció varias medidas especiales para facilitar la movilidad y garantizar el desarrollo de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

Entre las principales decisiones se encuentra la gratuidad en el Metro de Medellín durante gran parte de la jornada electoral.

El alcalde Federico Gutiérrez confirmó que el Metro de Medellín operará con tarifa cero en las líneas A y B, con el objetivo de facilitar el traslado de los ciudadanos hacia sus respectivos puestos de votación.

La medida aplicará también para el Tranvía de Ayacucho y los metrocables de las líneas K, J, H, M y P. Sin embargo, las autoridades aclararon que el beneficio no cubrirá las rutas de buses de Metroplús, las líneas alimentadoras 1, 2 y 0, ni el metrocable turístico Arví.

Escenarios deportivos en elecciones

Además, el mandatario informó que durante la jornada electoral no estarán habilitadas la ciclovía ni las piscinas públicas administradas por el INDER.

En cuanto a los escenarios deportivos de la ciudad, estos permanecerán abiertos únicamente para prácticas libres. Todas las reservas, torneos y actividades organizadas quedaron suspendidas para ese día.

Ley seca en Medellín

Las autoridades también recordaron que durante la jornada electoral regirá la ley seca en Medellín y en todo el país.

La restricción comenzará a las 6:00 de la tarde del sábado 30 de mayo y se mantendrá hasta las 12:00 del mediodía del lunes 1 de junio, según lo establecido por el Gobierno Nacional.

Durante ese periodo estará prohibida la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos comerciales y espacios públicos, tanto en zonas urbanas como rurales.

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Según la Alcaldía, las medidas buscan garantizar condiciones de movilidad, seguridad y orden público para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto con tranquilidad y respaldo de la Fuerza Pública.

Federico Gutiérrez reiteró que las autoridades mantendrán acompañamiento permanente en distintos puntos de Medellín durante las elecciones presidenciales y pidió a la ciudadanía participar masivamente de la jornada democrática.

Estas son las recomendaciones y novedades para el domingo, 31 de mayo 🗳️. 🚉 El @metrodemedellin tendrá tarifa cero. 🏊🏻🚴🏻 La ciclovía y las piscinas públicas no estarán habilitadas.

⚽️ Los escenarios deportivos abrirán solo para práctica libre. Las reservas y torneos se… pic.twitter.com/eIkJz0Q5Bi — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) May 27, 2026

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