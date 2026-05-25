Resumen: Dos motociclistas fueron capturados en la Calle 80, en el sector de Quirigua, luego de protagonizar una riña que quedó registrada por las cámaras de seguridad del C4 en Bogotá. Gracias al monitoreo en tiempo real, la Policía llegó rápidamente al lugar, controló la situación y realizó la captura de los implicados en flagrancia por lesiones personales.

¡Todo quedó en video! Capturan a dos motociclistas que se agarraron a golpes en pleno semáforo de Bogotá

Dos motociclistas fueron capturados en flagrancia en la Calle 80, a la altura del sector de Quirigua, luego de protagonizar una riña que quedó registrada por las cámaras de seguridad del sistema de videovigilancia de Bogotá. El hecho fue detectado en tiempo real desde el C4, lo que permitió la reacción inmediata de las autoridades.

De acuerdo con la información oficial, la confrontación se presentó cuando ambos conductores se detuvieron en un semáforo y, por razones que aún no han sido precisadas, iniciaron una discusión que rápidamente escaló a agresiones físicas en plena vía pública.

Desde el centro de monitoreo, un operador del C4 observó la situación a través de las cámaras de seguridad y dio aviso inmediato a las unidades de la Policía que realizaban patrullajes en el sector. La alerta permitió que los uniformados llegaran en pocos minutos al punto de la riña.

Intervención oportuna de las autoridades

Al llegar al lugar, los policías encontraron a varias personas intentando intervenir para separar a los involucrados, quienes aún se estaban agrediendo. La intervención de las autoridades permitió controlar la situación y evitar que el enfrentamiento se extendiera.

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Los dos hombres fueron capturados en flagrancia y puestos a disposición de las autoridades competentes por el delito de lesiones personales, según el reporte oficial.

En plena Calle 80, estos dos motociclistas esperaron a que el semáforo estuviera en rojo para enfrentarse a golpes. La gente intentó separarlos, pero desde el #C4Bogotá se avisó a @PoliciaBogota que llegó y los capturó. Este año las lesiones personales han disminuido un 72 % en… pic.twitter.com/IDzXOoDyaz Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) May 25, 2026

Las autoridades destacaron el papel del sistema de videovigilancia, que cuenta con 542 cámaras instaladas estratégicamente en la ciudad, las cuales permiten una reacción oportuna ante hechos de seguridad o situaciones de intolerancia como la registrada en este caso.

Balance de seguridad y llamado a la ciudadanía

Este hecho se da en medio de las cifras entregadas por la administración distrital, que indican una reducción del 71 % en los casos de lesiones personales en la localidad durante este año, en comparación con el mismo periodo de 2025.

Desde la Secretaría de Seguridad, César Restrepo señaló que la coordinación entre el monitoreo de cámaras y la reacción policial fue clave para controlar la situación y realizar las capturas sin que el hecho pasara a mayores consecuencias.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a reportar de inmediato cualquier situación de intolerancia o emergencia a la línea 123, con el fin de activar la respuesta oportuna de los organismos de seguridad, e insistieron en la importancia de resolver los conflictos de manera pacífica para evitar hechos violentos en la ciudad.