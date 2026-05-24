¡Cayó pez gordo en Bogotá! Con circular roja de Interpol, retienen a neerlandés con cocaína y un dineral

Las autoridades en Bogotá realizaron la retención de un ciudadano de nacionalidad neerlandesa señalado de estar vinculado con delitos de tráfico internacional de estupefacientes, en un procedimiento adelantado en coordinación con Interpol.

De acuerdo con la información oficial, la acción fue ejecutada por la Policía Nacional de Colombia tras una notificación roja emitida por Interpol, en la que se alertaba sobre la búsqueda del hombre por su presunta participación en actividades criminales de carácter transnacional.

Con trayectoria criminal en Europa

Según las autoridades, el retenido contaría con más de dos décadas de historial delictivo en Europa, relacionado con actividades asociadas al narcotráfico.

Asimismo, se indicó que el hombre habría utilizado tanto a Bogotá como a Cali como puntos estratégicos para coordinar operaciones ilícitas, presuntamente vinculadas al tráfico de drogas a nivel internacional.

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Incautaciones durante el operativo

En el procedimiento fueron incautados varios elementos que, según las autoridades, estarían relacionados con las actividades investigadas.

Entre lo decomisado se encuentran 10 kilos de cocaína, un arma de fuego, municiones de diferentes calibres y una suma de dinero que asciende a 456 millones de pesos.

Coordinación internacional y avance judicial

La retención se dio en el marco de labores de cooperación internacional entre autoridades colombianas e Interpol, con el fin de ubicar a personas requeridas por la justicia en otros países.

El caso continúa bajo investigación para determinar el alcance de las actividades delictivas atribuidas al ciudadano extranjero y avanzar en los procedimientos judiciales correspondientes.