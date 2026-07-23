Resumen: Un joven de 18 años murió tras ser atacado con arma blanca en medio de una riña registrada en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá. De acuerdo con la investigación preliminar, el conflicto comenzó cuando la víctima reclamó la devolución de una gorra que le había prestado al presunto agresor, quien se negó a entregársela. Tras el ataque, el señalado responsable fue capturado por la Policía, recibió atención médica por algunas lesiones y posteriormente quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta las investigaciones para esclarecer completamente lo sucedido.

¡Todo por una gorra! Joven de 18 años fue asesinado tras una discusión en Bogotá

Un nuevo caso de violencia por intolerancia quedó al descubierto en Bogotá. Un joven de 18 años perdió la vida tras ser atacado con un arma blanca durante una discusión ocurrida en la localidad de Bosa, en el sur de la capital. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el enfrentamiento se habría originado por la devolución de una gorra que la víctima le había prestado al presunto agresor.

El señalado responsable, también de 18 años, fue capturado poco después de los hechos por uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá. Tras recibir atención médica por algunas lesiones que presentaba, quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que asumió el proceso de judicialización y avanza en la investigación para esclarecer lo ocurrido.

La discusión habría comenzado por una gorra prestada

Los hechos se registraron en el sector de Bosa San Diego, conocido también como barrio Gran Colombiano, donde, según las primeras indagaciones, ambos jóvenes sostuvieron una discusión que terminó en un ataque con arma cortopunzante.

En un primer momento, algunos testigos señalaron que el caso podría estar relacionado con un presunto hurto, según informó CityTv. Sin embargo, tras las verificaciones realizadas por la Policía, esa versión fue descartada.

Las autoridades establecieron de manera preliminar que el conflicto comenzó cuando la víctima le pidió al otro joven que le devolviera una gorra que anteriormente le había prestado. La negativa habría provocado el enfrentamiento que terminó de forma violenta.

«Según la información preliminar, el hombre que falleció había prestado su gorra al agresor. Cuando pidió que se la devolviera, este se negó. Y esta situación fue la que desató este altercado», explicó el mayor Andrés Ezequiel Carrillo, comandante encargado de la Estación de Policía de Bosa.

La víctima murió en un centro asistencial

Personas que presenciaron la riña alertaron de inmediato a las autoridades y solicitaron ayuda para el joven herido. La víctima fue trasladada a un centro médico, donde los profesionales de la salud confirmaron que llegó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas ocasionadas durante la agresión.

Esto le podría interesar: ¡Increíble! Descubren desguazadero clandestino en el garaje de un edificio residencial en Bogotá

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Mientras tanto, varias patrullas iniciaron un operativo para localizar al presunto responsable, quien fue ubicado pocos minutos después en el mismo sector.

De acuerdo con la Policía, el joven también presentaba algunas lesiones, motivo por el cual fue llevado inicialmente a un centro asistencial para ser valorado antes de continuar con el procedimiento judicial.

«Gracias a la reacción inmediata de las patrullas, se logró la ubicación e interceptación del presunto agresor, quien también presentaba lesiones. Por esta razón, fue trasladado al centro médico para revisión y atención», indicó el oficial.

Una vez recibió atención médica, el joven fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará las actuaciones correspondientes para definir su situación judicial.

Autoridades continúan con la investigación

La Fiscalía asumió el caso con el propósito de establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos y recopilar todos los elementos probatorios relacionados con el homicidio.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Bogotá reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar de manera oportuna cualquier hecho que afecte la seguridad a través de la línea de emergencias 123 o del CAI más cercano.

El caso vuelve a poner sobre la mesa las consecuencias de los hechos de intolerancia, luego de que una discusión que, según la información preliminar, se originó por la devolución de una gorra terminara con la muerte de un joven de 18 años y otro capturado mientras avanza el proceso judicial.