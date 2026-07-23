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    ¡Increíble! Descubren desguazadero clandestino en el garaje de un edificio residencial en Bogotá

    Las autoridades incautaron 13 motores y varias autopartes con presuntas irregularidades en su identificación.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Increíble! Descubren desguazadero clandestino en el garaje de un edificio residencial en Bogotá
    Foto: Secretaría Distrital de Seguridad
    ¡Increíble! Descubren desguazadero clandestino en el garaje de un edificio residencial en Bogotá

    Resumen: La Policía de Bogotá descubrió un presunto desguazadero que funcionaba en el garaje de un edificio residencial del barrio San Antonio, en la localidad de Antonio Nariño. Durante el operativo fueron incautados 13 motores y varias autopartes, algunas con los sistemas de identificación borrados o alterados. Los elementos quedaron a disposición de la Fiscalía, que investigará su procedencia y una posible relación con el hurto de vehículos.

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    Un operativo de la Policía de Bogotá permitió descubrir un presunto desguazadero que funcionaba al interior de un edificio residencial del barrio San Antonio, en la localidad de Antonio Nariño. Durante la diligencia fueron incautados 13 motores y varias autopartes que presentaban presuntas irregularidades en sus sistemas de identificación, por lo que quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

    El procedimiento fue desarrollado por uniformados de la Estación de Policía Antonio Nariño, en coordinación con el Grupo de Automotores de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), luego de que la central de radio emitiera una alerta sobre la posible ubicación de un vehículo que había sido reportado como hurtado en ese sector de la ciudad.

    Al llegar al inmueble señalado, los policías encontraron a un ciudadano en la entrada del garaje. Según informó la institución, el hombre manifestó que en el lugar funcionaba una bodega destinada al almacenamiento de vehículos involucrados en siniestros viales y autorizó de manera voluntaria el ingreso de los uniformados para realizar la inspección.

    ¡Increíble! Descubren desguazadero clandestino en el garaje de un edificio residencial en Bogotá

    Foto: Secretaría Distrital de Seguridad

    Así descubrieron el presunto desguazadero

    Una vez dentro del edificio, los policías evidenciaron la presencia de una gran cantidad de motores y autopartes almacenadas, situación que motivó la solicitud de apoyo al Grupo de Automotores de la Sijín para efectuar una inspección técnica y verificar el estado de los elementos encontrados.

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    Tras el peritaje especializado, las autoridades establecieron que fueron hallados 13 motores. De ellos, cuatro tenían sus sistemas de identificación completamente borrados, uno presentaba el serial regrabado y los ocho restantes conservaban sus sistemas de identificación originales.

    Debido a las presuntas inconsistencias detectadas, tanto los motores como las demás autopartes encontradas en el lugar fueron incautados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que continuará con las investigaciones para establecer su procedencia y determinar si tendrían relación con actividades ilícitas.

    ¡Increíble! Descubren desguazadero clandestino en el garaje de un edificio residencial en Bogotá

    Foto: Secretaría Distrital de Seguridad

    Balance de las autoridades contra el hurto de automotores

    La Policía indicó que este tipo de procedimientos hacen parte de las acciones dirigidas a combatir el hurto de vehículos y la comercialización ilegal de autopartes en la capital del país.

    Como parte del balance entregado por las autoridades, en lo corrido del año en Bogotá han sido incautados cerca de 50 motores alterados. Además, se han recuperado 620 vehículos y 886 motocicletas en diferentes operativos adelantados contra este tipo de delitos.

    ¡Increíble! Descubren desguazadero clandestino en el garaje de un edificio residencial en Bogotá

    Foto: Secretaría Distrital de Seguridad


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