Resumen: Un juez de Cali condenó a 16 años y 7 meses de prisión a un hombre por intentar asesinar a otro en medio de una discusión por un parqueadero en el barrio El Poblado I en 2025. La víctima sobrevivió tras recibir atención médica, pero sufrió secuelas permanentes. La pena deberá cumplirse en su lugar de residencia con inhabilidad para ejercer funciones públicas.

¡Todo por un parqueadero! Condenaron a más de 16 años a un hombre que casi mata a su vecino en Cali

Un juez de conocimiento en Cali condenó a 16 años y 7 meses de prisión a Alejandro Orozco, luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara pruebas que lo señalaban como responsable de un intento de homicidio ocurrido por una disputa relacionada con el uso de un parqueadero.

El caso se remonta al 1 de enero de 2025, en el barrio El Poblado I de la capital del Valle del Cauca, donde, según la investigación, el hoy condenado habría atacado en repetidas ocasiones a un hombre con un arma cortopunzante.

La víctima resultó gravemente herida y tuvo que ser trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde los médicos lograron estabilizarla y salvarle la vida. Posteriormente, la valoración médica determinó una incapacidad de 50 días, además de la presencia de secuelas permanentes derivadas de las lesiones.

Decisión judicial y condena

Tras el análisis del material probatorio, la justicia declaró a Orozco responsable del delito de homicidio agravado en grado de tentativa.

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La sentencia impuesta establece una pena de 16 años y 7 meses de prisión. Sin embargo, el fallo judicial determinó que el condenado deberá cumplir la medida en su lugar de residencia, bajo las condiciones establecidas por la autoridad competente.

Adicionalmente, se le impuso la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo periodo de la condena.

Hechos bajo investigación judicial

De acuerdo con el proceso, el ataque estaría relacionado con un conflicto por el uso de un parqueadero en el sector donde ocurrieron los hechos, situación que escaló hasta el episodio violento que terminó en la intervención de las autoridades y posteriormente en la judicialización del responsable.

Con esta decisión, el caso queda cerrado en primera instancia tras la valoración de las pruebas presentadas por la Fiscalía, que permitieron sustentar la condena emitida por el juez.