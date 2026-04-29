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Resumen: Captura de uno de los más buscados por homicidio en Cali fortalece acciones contra el crimen organizado.

Cayó uno de los más buscados: capturan a presunto sicario ligado a homicidios en Cali

La captura de un hombre incluido en el cartel de los más buscados por homicidio en Cali, representa un nuevo avance en las acciones de las autoridades contra estructuras criminales en el suroccidente del país.

El procedimiento se llevó a cabo en el municipio de Puerto Tejada, Cauca, tras labores de seguimiento adelantadas por unidades de investigación judicial.

El detenido, de 28 años, era requerido por orden judicial por delitos relacionados con homicidio y porte ilegal de armas de fuego.

Según las autoridades, su captura se logró luego de varios meses de labores de inteligencia que permitieron ubicarlo fuera de la ciudad donde presuntamente cometía sus actividades delictivas.

De acuerdo con los reportes oficiales, el implicado sería señalado como integrante de un grupo delincuencial organizado con presencia en sectores del oriente de Cali. A esta estructura se le atribuyen hechos violentos, entre ellos asesinatos selectivos y otras conductas que afectan la seguridad en la zona.

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Las investigaciones vinculan al capturado con un caso ocurrido a comienzos de 2025 en un barrio de la capital vallecaucana, donde se registró un hecho violento que actualmente es materia de proceso judicial. Este antecedente fue clave dentro del proceso que permitió avanzar en su identificación y posterior ubicación.

Con esta captura, las autoridades buscan impactar la operatividad de la organización ilegal y avanzar en el esclarecimiento de varios casos pendientes relacionados con homicidios en la región.

El resultado hace parte de las estrategias para enfrentar el multicrimen y reducir los niveles de violencia en el suroccidente del país.

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