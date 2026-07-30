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Resumen: James Rodríguez vivió un angustiante momento antes de viajar a Italia para asistir a la Kings World Cup Clubs 2026, luego de que el avión en el que iba a volar presentara una falla en uno de sus motores antes del despegue. El vuelo fue cancelado por seguridad y reprogramado, por lo que el colombiano retrasó su llegada al torneo en el que participa como copropietario de Atlético Parceros.

¡Todo estaba listo para despegar! James Rodríguez vivió momentos de angustia por una falla en el avión

James Rodríguez volvió a ser noticia, aunque esta vez no por su presente deportivo ni por las especulaciones sobre su futuro profesional. El capitán de la Selección Colombia vivió un momento de tensión antes de emprender un viaje hacia Italia, luego de que el avión en el que se disponía a volar presentara una falla mecánica que obligó a cancelar el despegue.

El mediocampista tenía previsto desplazarse a la ciudad de Milán para asistir a la Kings World Cup Clubs 2026, torneo de la Kings League en el que participa como copropietario de Atlético Parceros, equipo que comparte con el creador de contenido conocido como Pelicanger.

Sin embargo, el viaje no pudo realizarse como estaba programado debido a un inconveniente técnico detectado en la aeronave antes de iniciar el recorrido.

La falla fue detectada antes del despegue

Los detalles de lo ocurrido fueron revelados por Pelicanger durante una transmisión en vivo, en la que explicó por qué James Rodríguez no pudo llegar en la fecha prevista al torneo.

Según contó, el futbolista viajaba junto al creador de contenido ChechoRap cuando se presentó la novedad.

«Imagínense que James iba a venir, venía con ChechoRap en el vuelo, y lo que pasó es que, menos mal, se dieron cuenta porque ese avión estaba malo».

De acuerdo con su relato, la tripulación detectó a tiempo un problema mecánico en la aeronave, lo que llevó a suspender la operación antes de autorizar el despegue.

Un motor presentó una avería

Durante la transmisión, Pelicanger explicó que la falla se produjo en uno de los motores del avión cuando todo estaba listo para iniciar el vuelo.

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«Un motor del avión falló justo antes de despegar y entonces cancelaron el vuelo. Lo retrasaron dos días; Checho tuvo que haber llegado desde anteayer».

La situación obligó a cancelar el itinerario inicialmente previsto y reprogramar el viaje por motivos de seguridad.

Aunque el incidente generó preocupación entre quienes se encontraban a bordo, el inconveniente fue identificado durante las revisiones previas al despegue, lo que permitió evitar que la aeronave iniciara el recorrido con una falla mecánica.

James se dirigía a un compromiso con la Kings League

El viaje de James Rodríguez tenía como destino Milán, ciudad que acoge la Kings World Cup Clubs 2026, uno de los torneos internacionales organizados por la Kings League.

Además de su carrera como futbolista profesional, el colombiano mantiene una participación activa en esta competencia como copropietario de Atlético Parceros, equipo del que también hace parte Pelicanger.

Su intención era acompañar al club colombiano durante uno de los compromisos programados en el certamen, que reúne equipos de diferentes países y finalizará el próximo 7 de agosto.

El viaje será reprogramado

Tras la cancelación del vuelo, James Rodríguez deberá viajar en una nueva fecha para incorporarse a las actividades de la competencia.

Hasta el momento no se ha informado sobre cambios en su participación dentro del torneo y, según lo explicado por Pelicanger, el retraso obedeció exclusivamente a la falla técnica detectada en la aeronave.

El episodio terminó siendo únicamente un susto para el futbolista y los demás pasajeros, ya que los protocolos de seguridad permitieron identificar el problema antes del despegue y evitar que la situación tuviera consecuencias mayores.