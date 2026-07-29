Resumen: Tras arribar a México y superar con éxito los rigurosos exámenes médicos, Perea estampó su firma en el contrato que sella su primera experiencia en esta liga

¡Estampó la firma! El extremo colombiano Óscar Perea es el nuevo refuerzo del América de México

Minuto30.com .- El joven talento colombiano sigue abriendo sus alas en el exterior. Con tan solo 20 años, el extremo Óscar Perea fue oficializado como el nuevo fichaje del Club América para encarar el Torneo Apertura, asumiendo el reto de brillar y ganarse un lugar en uno de los gigantes del fútbol mexicano.

La etapa de Óscar Perea en el fútbol europeo entra en una pausa estratégica. Buscando mayor continuidad y protagonismo, el atacante cafetero empacó maletas desde Francia para aterrizar en territorio azteca. Su llegada al equipo azulcrema genera gran expectativa, pues la directiva decidió incorporarlo para fortalecer contundentemente el frente ofensivo de cara a los próximos desafíos del campeonato.

Los detalles de la negociación y su presentación

El jugador llega procedente del Racing de Estrasburgo (Francia), equipo que mantiene la propiedad de sus derechos deportivos. La operación con Las Águilas se cerró mediante una cesión a préstamo por una temporada, la cual incluye una opción de compra, dejando la puerta abierta para que el colombiano se establezca a largo plazo en la Liga MX si su rendimiento es el esperado.

Tras arribar a México y superar con éxito los rigurosos exámenes médicos, Perea estampó su firma en el contrato que sella su primera experiencia en esta liga. El club no tardó en presumir a su nueva joya a través de sus plataformas digitales:

«Bienvenido al Club América, Óscar Perea», publicó la institución en sus redes sociales, acompañando el anuncio con un video especial para acercarlo a la afición titulado: «¡Así fue el primer día de Óscar Perea con el Club América!».

Bajo las órdenes de Almada y con el dorsal ’22’

En esta nueva aventura, el extremo colombiano defenderá la camiseta con el número 22 en su espalda. Su principal objetivo será adaptarse rápidamente a la altura y al ritmo de competencia para ganarse la confianza del director técnico uruguayo Guillermo Almada, quien será el encargado de potenciar su explosividad por las bandas.