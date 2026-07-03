J Balvin abrirá Colombiamoda 2026 con un desfile que unirá moda, música y tradición colombiana

Resumen: J Balvin será una de las figuras principales de Colombiamoda 2026 con un desfile que mezclará moda, música, arte y artesanía durante el Opening Weekend.

J Balvin en Colombiamoda 2026 ya es una realidad. El artista antioqueño fue confirmado como una de las principales figuras de la próxima edición de la feria de moda más importante del país, donde encabezará uno de los desfiles inaugurales del denominado Opening Weekend.

La edición número 37 de Colombiamoda se desarrollará del 25 al 31 de julio de 2026 y, por primera vez, incluirá un fin de semana de apertura con una programación que combinará pasarelas, música, arte, cultura y experiencias para el público.

La organización busca convertir el evento en una plataforma que vaya más allá de la industria textil y conecte diferentes sectores de la economía creativa.

El desfile que protagonizará el cantante llevará por nombre Artisan Gang in The City, una propuesta creada junto a la marca Vélez. La puesta en escena tendrá como eje la identidad colombiana y mostrará cómo las tradiciones pueden adaptarse a una visión contemporánea sin perder sus raíces.

La colección estará integrada por 28 salidas distribuidas en cinco actos narrativos. Entre las piezas se reinterpretarán elementos representativos de la cultura nacional como el carriel, los tejidos artesanales, el punto de cruz, el poncho, las botas ecuestres, las orquídeas, el Sagrado Corazón y la figura de la mula como símbolo de resiliencia.

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Además del vestuario, el espectáculo contará con una escenografía inspirada en «El Arriero y el Camino», buscando representar el recorrido entre las montañas antioqueñas y la ciudad mediante una experiencia que combinará dirección artística, música en vivo y performance.

J Balvin también tendrá un sello personal. Según los organizadores, el artista participó activamente en el desarrollo creativo del proyecto, aportando ideas desde la concepción de la colección hasta la construcción de su propuesta estética.

Durante la presentación del proyecto, J Balvin aseguró que esta colaboración busca resaltar el origen colombiano con una mirada hacia el futuro. «Somos Made in Colombia, Made in Medellín«, expresó el artista, al destacar que la iniciativa pretende llevar la cultura nacional a escenarios internacionales.

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